Вимагають 16 років тюрми: захист вбитого у Португалії українця оскаржуватиме вирок

Читать новость на русском

Суд у Лісабоні 10 травня 2021 року засудив 3 інспекторів SEF за вбивство українця. Захист загиблого Ігоря Гоменюка планує оскаржувати вирок через замалі, на його думку, терміни ув'язнення.

Джерело:

"Радіо Свобода"

Про це рішення повідомила перекладачка адвоката у справі Анна Гуцул. За її словами, це важливо ще й у контексті реформування системи еміграції в Португалії.

До теми У Португалії після смерті українця в аеропорту розформували державний орган

Захист вбитого Гоменюка вимагає максимального покарання

Анна Гуцул розповіла, що сторона захисту задоволена обвинувальним вироком щодо 3 інспекторів SEF.

"Ми задоволені тим, що вперше в Португалії 3 інспекторів SEF (Служби у справах іноземців і кордонів – 24 канал) засуджено до позбавлення волі за вбивство іноземного громадянина – факт, що стався в португальському державному закладі в аеропорту Лісабона", – розповіла перекладачка. 

Попри те, що Колегія суддів визнала вину агентів дуже важкою, їх не засудили до максимального покарання за злочин – 16 років в тюрмі.

Винних засудили на різні терміни:

  • Луїза Сільву до 9 років ув’язнення,
  • Дуарте Лажа та Бруно Совса на 7 років кожного. 

Захист вважає це підставою, тож планує оскаржувати вирок.

Коротко про вбивство українця

  • У березні 2020 року українця затримали за спробу в'їзду в країну без візи. У кімнаті без камер чоловіка побили троє працівників міграційної служби. В ізоляторі він помер
  • За даними судово-медичної експертизи, його тіло було все вкрите слідами побиття. В Ігоря лишилася дружина і двоє дітей.
  • 2 лютого відбулося перше судове засідання у справі. Троє обвинувачених заперечили свою причетність до злочину.
  • Влада Португалії погодилась виплатити грошову компенсацію вдові та дітям загиблого Ігоря Гоменюка.
  • Через цей випадок у Португалії виник політичний резонанс. У відставку пішла голова SEF Кріштіна Ґатойнш і реорганізували SEF.