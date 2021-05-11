Вимагають 16 років тюрми: захист вбитого у Португалії українця оскаржуватиме вирок

Суд у Лісабоні 10 травня 2021 року засудив 3 інспекторів SEF за вбивство українця. Захист загиблого Ігоря Гоменюка планує оскаржувати вирок через замалі, на його думку, терміни ув'язнення.

Про це рішення повідомила перекладачка адвоката у справі Анна Гуцул. За її словами, це важливо ще й у контексті реформування системи еміграції в Португалії.

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Захист вбитого Гоменюка вимагає максимального покарання

Анна Гуцул розповіла, що сторона захисту задоволена обвинувальним вироком щодо 3 інспекторів SEF.

"Ми задоволені тим, що вперше в Португалії 3 інспекторів SEF (Служби у справах іноземців і кордонів – 24 канал) засуджено до позбавлення волі за вбивство іноземного громадянина – факт, що стався в португальському державному закладі в аеропорту Лісабона", – розповіла перекладачка.

Попри те, що Колегія суддів визнала вину агентів дуже важкою, їх не засудили до максимального покарання за злочин – 16 років в тюрмі.

Винних засудили на різні терміни:

Луїза Сільву до 9 років ув’язнення,

Дуарте Лажа та Бруно Совса на 7 років кожного.

Захист вважає це підставою, тож планує оскаржувати вирок.

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