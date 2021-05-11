Вимагають 16 років тюрми: захист вбитого у Португалії українця оскаржуватиме вирок

Суд у Лісабоні 10 травня 2021 року засудив 3 інспекторів SEF за вбивство українця. Захист загиблого Ігоря Гоменюка планує оскаржувати вирок через замалі, на його думку, терміни ув'язнення.
Джерело:"Радіо Свобода"
Про це рішення повідомила перекладачка адвоката у справі Анна Гуцул. За її словами, це важливо ще й у контексті реформування системи еміграції в Португалії.
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Захист вбитого Гоменюка вимагає максимального покарання
Анна Гуцул розповіла, що сторона захисту задоволена обвинувальним вироком щодо 3 інспекторів SEF.
"Ми задоволені тим, що вперше в Португалії 3 інспекторів SEF (Служби у справах іноземців і кордонів – 24 канал) засуджено до позбавлення волі за вбивство іноземного громадянина – факт, що стався в португальському державному закладі в аеропорту Лісабона", – розповіла перекладачка.
Попри те, що Колегія суддів визнала вину агентів дуже важкою, їх не засудили до максимального покарання за злочин – 16 років в тюрмі.
Винних засудили на різні терміни:
- Луїза Сільву до 9 років ув’язнення,
- Дуарте Лажа та Бруно Совса на 7 років кожного.
Захист вважає це підставою, тож планує оскаржувати вирок.
Коротко про вбивство українця
- У березні 2020 року українця затримали за спробу в'їзду в країну без візи. У кімнаті без камер чоловіка побили троє працівників міграційної служби. В ізоляторі він помер.
- За даними судово-медичної експертизи, його тіло було все вкрите слідами побиття. В Ігоря лишилася дружина і двоє дітей.
- 2 лютого відбулося перше судове засідання у справі. Троє обвинувачених заперечили свою причетність до злочину.
- Влада Португалії погодилась виплатити грошову компенсацію вдові та дітям загиблого Ігоря Гоменюка.
- Через цей випадок у Португалії виник політичний резонанс. У відставку пішла голова SEF Кріштіна Ґатойнш і реорганізували SEF.