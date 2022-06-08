Захист від появи нових Орбанів: що змінить український експорт електроенергії до ЄС

"Ви цього не зробите навіть до 25 року", – відкрито казав мені один європейський дипломат ще в січні. Ми обговорювали від'єднання електромережі від Росії та Білорусі, інтеграцію з Європейською мережею ENTSO-E та початок експорту електроенергії в Європу.

Ми це зробили

У березні приєдналися до Європи, пославши російський кіловат за відомою адресою.

Читайте також Кілька місяців тому такого не можна було уявити: про санкційну дрібничку

Ми його і так не купували ще з минулого червня. А тепер ми отримали рішення ENTSO-E, яке відкриває можливість експорту електроенергії в країни Євросоюзу. Це перший реальний, взаємовигідний крок справжньої, недекларативної європейської інтеграції.

Користь для України очевидна

Якщо раніше електроенергію експортував один енергетичний острів одного олігарха, то зараз це зможуть робити державні компанії. Я не маю права озвучувати потенційні прибутки держави, щоб не впливати на ринок ЄС, але можна сказати, що йдеться про мільярди євро на рік.

Якщо ми скористаємося цією можливістю, то зможемо мати прибуток не менший, ніж від діяльності газотранспортної системи.

Користь для Європи не менша

Країни ЄС зможуть купувати українську енергію, "кліматично нейтральну" електричну енергію, яка виробляється без викидів вуглецю, і тому допомагає реалізувати стратегію "зеленого переходу".

Ба більше – країни ЄС зможуть замістити частину російського газу, який використовується зараз для електрогенерації. Йдеться про мільярди кубометрів непотрібного більше російського газу. Це наш спільний інтерес – відмова від російських енергоносіїв, і ми в цьому тепер партнери з Європою.

Війна проти України чітко розставила акценти і європейські політики тепер ясно розуміють, що російські енергоносії – це зброя.

Експорт з України дозволить захистити від шантажу та появи нових Орбанів, залежних від дешевих контрактів. Ми працюємо за зрозумілими, прозорими та ринковими правилами.

Перша ластівка

Ця перемога також вчить нас, що позитивні новини потрібно готувати роками. Ми змогли переламати скептицизм деяких європейських чиновників і дипломатів тривалою і професійною роботою.

Синхронізація з ENTSO-E відбулась пришвидшеними темпами вже під час війни, "Укренерго" за кілька тижнів зробили те, що мали робити півтора року.

Але не тільки професіоналізм енергетиків дозволив отримати цей результат. Це також результат 5 років підготовки, яку тихо, але безперервно здійснювали крок за кроком.

І результат щоденної роботи по переконанню європейців в надійності нашої держави і в тому, наскільки небезпечною є Росія. І результат впровадження реформи корпоративного управління. В "Укренерго" наглядова рада і правління працюють незалежно, в інтересах держави і громадян, без політичного впливу. Європейці це оцінили.

Якби цього не було, навіть війна не переконала би європейські інституції та окремого дипломата, який працював і працює в Києві. Ми не просто це зробили, колего. І це тільки початок.