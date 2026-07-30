Про це повідомила прессекретар групи захисту Андрія Єрмака Наталія Новікова, передає Цензор.НЕТ.

Що каже захист Єрмака?

За словами Наталії Новікової, захист розцінює поширені останнім часом повідомлення про поїздки Андрія Єрмака до прифронтових територій як інформаційну маніпуляцію. Мовляв, такі публікації мають на меті чинити публічний тиск на хід досудового розслідування та процесуальні рішення у справі.

Механізм маніпуляції простий. Офіційну відповідь НАБУ, яка не містить жодного твердження про порушення, поєднано з повідомленнями анонімних джерел – і подано як нібито встановлене порушення,

– наголосила Новікова.

Сторона захисту вважає, що покладені судом обов'язки стосуються лише територіальних обмежень на пересування, а всі поїздки Андрія Єрмака здійснювалися після завчасного отримання відповідних дозволів. Також захисники зазначили, що про будь-які порушення запобіжного заходу не заявляли ні орган досудового розслідування, ні прокурор, ні суд.

Наталія Новікова вважає, що, незалежно від намірів авторів, поширення таких публікацій має на меті створити інформаційний привід для обмеження професійної діяльності адвоката, який надає правничу допомогу військовослужбовцям, а також підмінити процесуальні механізми суспільним осудом.

Коли правничу допомогу тим, хто воює, зображують як правопорушення, це підриває не позиції Андрія Єрмака, а незалежність адвокатури і доступ військовослужбовців до захисту їхніх прав. Сторона захисту переконана: процесуальні рішення у цій справі ухвалюються і ухвалюватимуться на підставі закону, а не публікацій,

– констатує Новікова.

Сторона захисту Андрія Єрмака закликала представників медіа та учасників публічної дискусії розмежовувати офіційно підтверджені факти й оціночні судження.

Що цьому передувало?

Раніше Антикорупційний центр "Межа" звернувся до НАБУ із запитом щодо підстав, на яких Андрію Єрмаку дозволили залишити Київ, з огляду на покладений судом обов’язок не виїжджати зі столиці без дозволу детектива, прокурора або суду.

У відповідь у НАБУ поінформували, що 13 липня адвокат Андрія Єрмака подав клопотання про дозвіл на відвідування Київської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської та Запорізької областей. За даними бюро, необхідність поїздки обґрунтовувалася участю Єрмака як адвоката у заходах проєкту "Адвокат+".

У центрі "Межа" стверджують, що до клопотання було додано п'ять однотипних листів-звернень від військових частин, у яких командири просили Андрія Єрмака особисто взяти участь у прийомі військовослужбовців для надання їм правової допомоги до 24 липня.

У той самий час антикорупційники стверджують, що 16 липня Андрій Єрмак зустрічався з тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у той період, коли, за наданими документами, мав надавати правові консультації військовослужбовцям. Раніше інформацію про зустріч публікувало і видання "УП" з посиланням на джерела.