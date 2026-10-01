Захист Зінченка оскаржуватиме вирок та заявляє про фальсифікацію справи

Захист обвинуваченого В'ячеслава Зінченка готує апеляцію на вирок суду та наполягає, що справу повністю сфальсифікували. Адвокати заявляють про готовність дійти до Європейського суду з прав людини у разі відхилення скарги в Україні.

Як повідомляє телеканал "Ми Україна", адвокатка обвинуваченого Тетяна Мусихіна заявила про підготовку апеляційної скарги. Вона наголошує, що під час судового розгляду ключові докази невинуватості її підзахисного так і не були належно досліджені.

Що каже захист Зінченка?

За твердженням сторони захисту, матеріали кримінального провадження містять численні порушення та фальсифікації, які мають отримати правову оцінку у вищій інстанції.

Я маю надію, що в апеляції зрозуміють, що це справа сфальсифікована повністю, і якось будуть вже ретельно досліджувати докази невинуватості В'ячеслава Зінченка,

– висловилася адвокатка.

Якщо апеляційний суд залишить рішення без змін, адвокати запевнили у готовності йти далі. Захист звертатиметься до Верховного Суду, а у разі потреби подаватиме скаргу до Європейського суду з прав людини.

Зауважимо, що В'ячеслава Зінченка засудили до довічного ув'язнення у справі про вбивство Ірини Фаріон. Обвинувачений своєї вини не визнав.

Під час оголошення вироку суддя також повідомив, що Зінченку кілька разів пропонували виступити під час судових дебатів, однак він відмовлявся, посилаючись на те, що не погодив свою позицію із захисниками.

Нагадаємо, що Ірину Фаріон смертельно поранили 19 липня 2024 року у Львові. Близько 19:22 неподалік її будинку на вулиці Томаша Масарика невідомий вистрілив у голову мовознавиці. Фаріон доправили до лікарні у важкому стані, однак того ж вечора, о 23:20, вона померла в реанімації.