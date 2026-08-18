"Захисту від російських ударів буде більше": Зеленський про нову допомогу Бельгії

Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на подальшу військову підтримку з боку Бельгії. За його словами, Київ та Брюссель обговорили, зокрема, посилення захисту від російських ударів та подальшу підтримку бойової авіації.

Про це президент України повідомив у соцмережах.

Що готує Бельгія для України?

Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем'єр-міністром – міністром закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максимом Прево. Сторони обговорили широкий спектр двосторонньої та міжнародної співпраці.

За словами українського президента, Бельгія вже зробила вагомий внесок у зміцнення української бойової авіації.

Розраховую, що зможемо реалізувати те, про що говорили, і захисту від російських ударів буде більше,

– заявив Зеленський.

Президент не уточнив усіх деталей майбутньої допомоги, однак наголосив, що Україна та Бельгія продовжують працювати над конкретними рішеннями для посилення обороноздатності.

Окремо Зеленський повідомив про роботу над домовленістю щодо безпілотних технологій. Українська та бельгійська команди зараз готують текст Drone Deal. Під час зустрічі сторони також обговорили можливі дати підписання документа.

Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися з Бельгією та іншими партнерами власним досвідом і напрацюваннями у сфері безпілотників. Йдеться про технології, які Україна активно розвиває та застосовує під час повномасштабної війни.

Зеленський подякував уряду та народу Бельгії за підтримку України. Лише цього року Бельгія вже виділила Україні понад 1,1 мільярда євро допомоги.

Президент також відзначив підтримку Брюсселем руху України до Європейського Союзу та загальну солідарність Бельгії з Україною.

Окремо він наголосив, що українська сторона цінує внесок Бельгії у зміцнення бойової авіації. Київ очікує, що подальша допомога дозволить посилити захист українських міст і військових об'єктів.