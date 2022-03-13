На Заході кажуть, що НАТО не вступає, бо вважає, що Україна переможе самотужки, – Гончарук

Експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що вже не раз чув позицію, чому НАТО не допомагає українцям в протистоянні з Росією. Мовляв, Альянсі вірять, що Україна впорається сама.

Про це Гончарук написав у соцмережах. Він зазначив, що не раз вже чув такий аргумент від західних колег.

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НАТО, мовляв, вважає, що Україна впорається сама

Востаннє, пише ексглава уряду, який зараз проживає у США, він чув цю фразу тричі за добу.

Концентрований цинізм вку**лює, але те що твереза експертна оцінка співпадає з моєю більш емоційною – радує,

– зазначив Гончарук.

Зазначимо, раніше НАТО неодноразово заявляло, що не втручатиметься у війну в Україні. Навіть запровадження безпольотної зони, вважають в Альянсі, призведе до прямого зіткнення з Росією, а отже до третьої світової війни.

Разом з тим, 13 березня президент Польщі Анджей Дуда зауважив, що використання хімічної зброї Росії може змусити НАТО переглянути свою позицію щодо невтручання.

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