На Заході кажуть, що НАТО не вступає, бо вважає, що Україна переможе самотужки, – Гончарук
Джерело:фейсбук Олексія Гончарука
Експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що вже не раз чув позицію, чому НАТО не допомагає українцям в протистоянні з Росією. Мовляв, Альянсі вірять, що Україна впорається сама.
Про це Гончарук написав у соцмережах. Він зазначив, що не раз вже чув такий аргумент від західних колег.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни
НАТО, мовляв, вважає, що Україна впорається сама
Востаннє, пише ексглава уряду, який зараз проживає у США, він чув цю фразу тричі за добу.
Концентрований цинізм вку**лює, але те що твереза експертна оцінка співпадає з моєю більш емоційною – радує,
– зазначив Гончарук.
Зазначимо, раніше НАТО неодноразово заявляло, що не втручатиметься у війну в Україні. Навіть запровадження безпольотної зони, вважають в Альянсі, призведе до прямого зіткнення з Росією, а отже до третьої світової війни.
Разом з тим, 13 березня президент Польщі Анджей Дуда зауважив, що використання хімічної зброї Росії може змусити НАТО переглянути свою позицію щодо невтручання.
Натиск на адміністрацію Байдена зростає: дивіться про це у відео