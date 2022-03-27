На Заході підтвердили, що російські солдати переїхали танком свого командира

Західні офіційні особи підтверджують: російські солдати вбили власного командира, переїхавши його танком. Це свідчить, що серед окупантів є серйозні невдоволення.

Як виявилось, це був командир 37 мотострілецької бригади окупантів. Він "випадково" потрапив під російську бронетехніку – йому серйозно пошкодило ноги. Згодом полковник помер.

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Ми вважаємо, що командира бригади вбили власні солдати через серйозні втрати, які зазнала бригада. Ми вважаємо, що солдати навмисно його вбили. Ми вважаємо, що його переїхали власні війська,

– сказав один із західних посадовців.

Раніше таку інформацію оприлюднив український журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, під час боїв поблизу Макарова, що на Київщині, дві батальйонні-тактичні групи 37 окремої мотострілецької бригади окупантів втратили близько 50% вояків.

Це так розлютило одного із солдатів, що він вибрав зручний момент під час чергового бою та переїхав командира бригади Юрія Мєдвєдєва. Полковник поїхав лікуватися в Білорусь, його навіть нагородили так званим орденом "мужності".

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