Майже в усіх областях України повітряна тривога – негайно в укриття

27 квітня 2022 , 10:19
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Зранку 27 квітня одразу у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Загроза авіаудару зберігається у всіх західних регіонах, а також у Центрі та на Сході.

Перші повідомлення про повітряну тривогу почали з'являтися приблизно о 9:50, передає 24 канал.

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Станом на 10:30 загрози авіаудару немає у:

  • Житомирській,
  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Полтавській, 
  • Сумській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Херсонській областях.

Натомість в усіх інших регіонах пролунав сигнал повітряної тривоги. 


Майже в усіх областях України повітряна тривога​ / Скриншот "єМапа"

Чому спрацьовує повітряна тривога по всій Україні: дивіться відео

Автор: Альона Захарова