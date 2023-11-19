Заходили з різних напрямків: у КМВА розповіли деталі нічної атаки дронів на столицю
Другу ніч поспіль російська армія атакує столицю безпілотниками. Силам ППО 19 листопада вдалося ліквідувати близько десятка дронів на території Києва та на підступах до міста.
У військовій адміністрації також розповіли, чому вночі повітряну тривогу оголошували декілька разів. Більше деталей про роботу ППО в Києві оприлюднять Повітряні Сили.
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Деталі нічної атаки
Російська армія у ніч на 19 листопада знову запустила по столиці України ударні дрони. У міській військовій адміністрації розповіли, що попередньо, це знов були баражуючі боєприпаси типу "Шахед".
БпЛА противника були запущені багатьма групами і заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в столиці оголошувалася кілька разів,
– пояснили у КМВА.
Силам ППО на території області та Києва вдалося знищити близько десятка російських безпілотників. Остаточні дані оприлюднять Повітряні Сили згодом. Попередньо, не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань. Військова адміністрація оновлюватиме інформацію.
У КМВА акцентували, оскільки Росія активізувала атаки на Київ, варто бути обережними та відповідальними. Там закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Повітряна тривога вночі
- Першу повітряну тривогу в Київській області оголосили ввечері 18 листопада о 21:19. Близько 22:40 з'явилася інформація про роботу ППО по російським БпЛА.
- О 22:47 Повітряні Сили оголосили про тривогу вже у столиці та попередили про ризик застосування ударних безпілотників. О 23:31 пролунав відбій загрози.
- Однак всього за 6 хвилин, о 23:37 тривога пролунала знову, приблизно за 35 хвилин у столиці знову чули роботу ППО. Остаточний відбій пролунав близько 2 години ночі.