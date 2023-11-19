Заходили з різних напрямків: у КМВА розповіли деталі нічної атаки дронів на столицю

19 листопада 2023, 06:05
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Другу ніч поспіль російська армія атакує столицю безпілотниками. Силам ППО 19 листопада вдалося ліквідувати близько десятка дронів на території Києва та на підступах до міста.

У військовій адміністрації також розповіли, чому вночі повітряну тривогу оголошували декілька разів. Більше деталей про роботу ППО в Києві оприлюднять Повітряні Сили.

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Деталі нічної атаки

Російська армія у ніч на 19 листопада знову запустила по столиці України ударні дрони. У міській військовій адміністрації розповіли, що попередньо, це знов були баражуючі боєприпаси типу "Шахед". 

БпЛА противника були запущені багатьма групами і заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в столиці оголошувалася кілька разів,
– пояснили у КМВА.

Силам ППО на території області та Києва вдалося знищити близько десятка російських безпілотників. Остаточні дані оприлюднять Повітряні Сили згодом. Попередньо, не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань. Військова адміністрація оновлюватиме інформацію.

У КМВА акцентували, оскільки Росія активізувала атаки на Київ, варто бути обережними та відповідальними. Там закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Повітряна тривога вночі

  • Першу повітряну тривогу в Київській області оголосили ввечері 18 листопада о 21:19. Близько 22:40 з'явилася інформація про роботу ППО по російським БпЛА. 
  • О 22:47 Повітряні Сили оголосили про тривогу вже у столиці та попередили про ризик застосування ударних безпілотників. О 23:31 пролунав відбій загрози.
  • Однак всього за 6 хвилин, о 23:37 тривога пролунала знову, приблизно за 35 хвилин  у столиці знову чули роботу ППО. Остаточний відбій пролунав близько 2 години ночі.
Автор: Дмитро Усик