Заходу потрібні очевидні ознаки поразки Путіна, тоді рішучість збільшиться, – Фейгін

Дій Заходу поки недостатньо, аби змусити Росію зупинити війну. Їхня рішучість збільшиться, якщо військова поразка Путіна стане очевидною.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, поразка буде очевидною, коли Росія почне втрачати контроль над територіями, які окупувала.

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Населення Росії не готове вмирати за війну

"Коли "операція" буде програна шляхом втрати території, яку контролювали до моменту вторгнення російські війська (якщо контроль знизиться до 60 – 70%) – це буде очевидна поразка. Це означатиме колосальні втрати Москви, які мають бути непоправні", – сказав Фейгін.

Заходу потрібні очевидні ознаки поразки Москви. Якщо ми їх побачимо, то їх побачить увесь світ і рішучість збільшиться,

– заявив Марк Фейгін.

Також правозахисник пояснив, чому в Росії досі не проводять повну мобілізацію, річ у тім, якщо оголосити її – то яка ж це "спеціальна операція"? Це повноцінна війна з повною мобілізацією.

Вмирати та працювати на війну населення Росії не готове. Тому й ввели термін "військова операція", "локальна історія".

Марк Фейгін про ознаки поразки Росії: дивіться відео



