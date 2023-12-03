1 грудня росЗМІ почали писати про те, що нібито окупанти встановили над Мар'їнкою цілковитий контроль. У ЗСУ розповіли, чи відповідає заява росіян дійсності.

Українські захисники продовжують героїчно тримати оборону на східному фронті. Про це в ефірі телемарафону заявив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає 24 Канал.

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Чи взяли росіяни Мар'їнку

За словами Штупуна, за останню добу Сили оборони відбили на Мар’їнському напрямку 11 атак.

Коментуючи заяви російських пропагандистів про "взяття" міста, полковник нагадав за традиційну рису росіян – брехливість.

Ворог завжди брехав і фантазував. У цьому випадку він теж бреше. Там тривають бої. Як в районі Мар’їнки, так і в районі Новомихайлівки,

– зазначив військовий.

Що відомо про "взяття" Мар'їнки

1 грудня низка російських ЗМІ почала поширювати інформацію, що, мовляв, окупанти повністю захопили місто. Підставою для появи таких повідомлень стала заява солдатів зі 103-го полку 150-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії.

Тим часом бійці з 1-го батальйону 79-ї ОДШБр ЗСУ спростували повне захоплення ворогом Мар'їнки.

Аналітики з DeepState уточнили, що росіяни підійшли до західного кордону населеного пункту. На одному з порожніх будинків, який розташований у сірій зоні, вони встановили прапор. Втім, поряд ЗСУ все ще тримають оборону.

Що кажуть в ISW

В Інституті вивчення війни заявили, що окупанти у ході наступальних дій просунулися у західну Мар’їнку.

Одна група російських військових блогерів казала про повне захоплення міста, інша група – про контроль окупантів над 90 – 95 відсотками населеного пункту.

Аналітики зазначають, що наразі наявні геолокаційні дані вказують на те, що російські сили контролюють не менше 74 відсотків Мар’їнки. У Генштабі України повідомили, що ворожий штурм поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки був невдалий.