Захоплені Росією моряки: українця перевели на реабілітацію через півтора місяці після операції

Одного з 24-х українських моряків, яких незаконно утримують в Росії, Василя Сороку перевели із СІЗО до лікарні через неможливість оглядати його та лікувати у слідчому ізоляторі.

Його госпіталізували у ту саму міську лікарню, де раніше йому проводили операцію на руці. За словами адвоката військовополоненого Сергія Бадамшина, захист неодноразово вимагав у квітні додаткового післяопераційного обстеження та реабілітації Сороки.

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"Слідство пообіцяло після свят організувати обстеження. Слово своє дотримали. Чекаємо на результати обстеження", – зазначив правозахисник.

Він висловив сподівання, що процес лікування відбудеться без ускладнень, та закликав Росію нарешті відпустити моряків додому: "Їх там чекають!"

Василя Сороку було поранено під час захоплення Росією українських суден та військовослужбовців у Керченській протоці 25 листопада 2018-року. До лютого він перебував у медчастині СІЗО "Матроська тиша". У березні він переніс операцію на руці. За оцінками медиків, аби рука військового могла нормально функціонувати, йому знадобиться від півроку до року реабілітації.

10-11 травня у Гамбурзі відбулись відкриті слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі щодо імунітетів трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених Росією. На засідання приїхала делегація від України, яку очолила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. А от Росія від участі відмовилась. Зеркаль пояснила, що переживати з цього приводу не варто, адже присутність чи відсутність Росії під час слухань не впливає на легітимність рішення трибуналу.

Вимоги України до Росії:

– негайно звільнити судна і повернути їх Україні;

– закрити кримінальні провадження проти 24 затриманих українських моряків і не порушувати нові справи;

– відпустити незаконно утримуваних українських військових і дозволити їм повернутися в Україну.

Рішення у справі Міжнародний трибунал з морського права оголосить 25 травня.