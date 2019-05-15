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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Захоплені Росією моряки: українця перевели на реабілітацію через півтора місяці після операції

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      Полонений український моряк Василь Сорока
      Полонений український моряк Василь Сорока / texty.org.ua

      Одного з 24-х українських моряків, яких незаконно утримують в Росії, Василя Сороку перевели із СІЗО до лікарні через неможливість оглядати його та лікувати у слідчому ізоляторі.

      Його госпіталізували у ту саму міську лікарню, де раніше йому проводили операцію на руці. За словами адвоката військовополоненого Сергія Бадамшина, захист неодноразово вимагав у квітні додаткового післяопераційного обстеження та реабілітації Сороки. 

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      "Слідство пообіцяло після свят організувати обстеження. Слово своє дотримали. Чекаємо на результати обстеження", – зазначив правозахисник.

      Він висловив сподівання, що процес лікування відбудеться без ускладнень, та закликав Росію нарешті відпустити моряків додому: "Їх там чекають!"

      Василя Сороку було поранено під час захоплення Росією українських суден та військовослужбовців у Керченській протоці 25 листопада 2018-року. До лютого він перебував у медчастині СІЗО "Матроська тиша". У березні він переніс операцію на руці. За оцінками медиків, аби рука військового могла нормально функціонувати, йому знадобиться від півроку до року реабілітації. 

      10-11 травня у Гамбурзі відбулись відкриті слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі щодо імунітетів трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених Росією. На засідання приїхала делегація від України, яку очолила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. А от Росія від участі відмовилась. Зеркаль пояснила, що переживати з цього приводу не варто, адже присутність чи відсутність Росії під час слухань не впливає на легітимність рішення трибуналу.

      Вимоги України до Росії:

      – негайно звільнити судна і повернути їх Україні;

      – закрити кримінальні провадження проти 24 затриманих українських моряків і не порушувати нові справи;

      – відпустити незаконно утримуваних українських військових і дозволити їм повернутися в Україну.

      Рішення у справі Міжнародний трибунал з морського права оголосить 25 травня.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі
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