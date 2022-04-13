На захоплених територіях окупанти переконують українців, що немає сенсу боротися з Росією

Триває сорок дев'ята доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти тероризують мирне населення.

Про це 13 квітня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що росіяни тиснуть на українців на тимчасово окупованих територіях.

До теми Захоплення Харкова неможливе, тому росіяни знищують його артилерією, – Генштаб

Загарбники перевіряють у людей документи, нишпорять в особистих речах, дивляться мобільні телефони. Крім цього, росіяни проводять примусові обшуки в домівках людей.

Продовжувати тотальний опір

У ЗСУ зазначили, що на окремий окупованих територіях Харківщини вбивці руйнують мережі мобільного зв'язку. У такий спосіб росіяни чинять агресивний інформаційно-психологічний тиск на населення.

Він здебільшого спрямований на спроби переконання у безперспективності боротьби проти російських окупаційних військ,

– розповіли у ЗСУ.

У Генштабі закликали не вірити росіянам і продовжувати тотальний спротив. Додали, що окупаційні війська навіть на тимчасово зайнятих територіях продовжують помирати. Зокрема, з 20 березня по 12 квітня у Мелітополі Запорізької області приблизно 70 російських солдатів загинули під час нічних патрулювань.

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