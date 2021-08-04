Чоловік з гранатою погрожував підірвати будівлю уряду: онлайн-трансляція

Невідомий чоловік 4 серпня вдерся до будівлі уряд з гранатою в руках. На місце події оперативно прибули правоохоронці. У Києві розпочали спеціальну поліцейську операцію.

24 канал стежить за тим, що відбувається під будівлею уряду 4 серпня. Про ключові події – читайте далі.

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Що відбувалося під Кабміном

На місці події перебувало керівництво Нацполіції України та Головного управління поліції Києва. Правоохоронці оточили територію та перекрили входи до будівлі уряду. Поліцейські певний час вели перемовини з чоловіком та паралельно готувалися до штурму.

На щастя, все це тривало недовго і трохи більше ніж за годину поліція повідомила про затримання чоловіка. Він навіть вибачився за свої дії.

Невідомий може бути ветераном війни

Як заявив депутат Ірпінської міськради Антон Головенко, невідомий чоловік – ветеран та інвалід війни. Зауважимо, що ніяких конкретних вимог чоловік не висував, але перед тим, як увійти до будівлі уряду, він сказав, що не збирається повертатися живим.

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Біля Кабміну працювали правоохоронці / Фото МВС України

Станом на 11:40 рух вулицею Грушевського вже відновили, а уряд готується розпочати засідання. Воно має відбутися 4 серпня о 13:00.