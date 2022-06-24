Захоплення державної влади: в Україні завершили досудове розслідування щодо Януковича

В Україні завершили досудове розслідування проти президента-втікача Віктора Януковича та ексзаступника Міністра юстиції Володимира Богатиря. Обидвох політиків звинувачують у державній зраді.

Розслідування відбувалося за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

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Слідство встановило, що у вересні – жовтні 2010 року колишній президент України за пособництва заступника Міністра юстиції України та інших осіб захопив державну владу шляхом повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року.

Це призвело до незаконного збільшення обсягу його владних повноважень, які належать до компетенції законодавчої і виконавчої влади,

– сказали в ОГ.

Оскільки колишні високопосадовці тривалий час переховуються від органів слідства та суду. Саме тому слідчі Державного бюро розслідувань отримали дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього заступника міністра юстиції України у кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади

"Стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде скеровано до суду для розв'язання питання про можливість розгляду справи за відсутності обвинувачених", – поінформували в Офісі генпрокурора.

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Президенту-втікачу інкримінують статтю 109 про захоплення влади. За повернення у 2010 році Конституції в редакції 1996 року, що надала президенту більше повноважень.

8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України", який передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління.

Однак, восени 2010 року Конституційний Суд визнав цей закон нелегітимним і повернув у дію Конституцію 1996 року. Кримінальні провадження у справі про узурпацію влади Януковичем відкрили і проти сімох суддів КСУ. Після втечі Януковича з України у 2014 році Верховна Рада відновила дію Конституції в редакції 2004 року.

Суд завершив розгляд справи про розстріли майданівців

Додамо, що наприкінці травня Святошинський районний суд Києва завершив розгляд справи про розстріли на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Тоді загинули 48 людей, а ще 80 осіб дістали поранення.

У розстрілах, які трапилися у той день, звинувачують 5 ексберкутівців. Мовиться про Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Сергія Зінченка та Олександра Маринченка. Усіх їх обміняли на українських полонених у 2019 році. Однак Маринченко й Тамтура все одно вирішили брати участь у засіданнях суду.

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