Дедлайн – до квітня: військовий відповів, чи реальні плани поставлені перед росіянами

Український військовослужбовець та заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив, що росіяни планують до квітня цього року вийти на адміністративні межі Донецької області. Він міг заявити про це, спираючись на дані розвідки та ситуацію на фронті. Однак поки що мовиться лише про бажання ворога.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зазначивши, що, малоймовірно, що окупанти реалізують свої наміри. Адже усі заяви про нескінченний ресурс "живого м'яса" в країні-агресорці – вигадки.

Чи можуть росіяни виконати плани на фронті до травня?

За словами військовослужбовця ЗСУ, росіяни можуть марити про будь-що. Однак захопити всю Донеччину чи то до квітня, чи навіть до початку літа їм точно не вдасться.

Сазонов пояснив, що Україна контролює головну агломерацію в Донецькій області. До неї входять Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. Ці міста "розтягнені" з півночі на південь.

Цікаво! Підполковник начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець зазначив, що весна є одним з найгірших періодів для окупантів, адже у ворога починаються проблеми із логістикою. Саме через це, за його переконанням, російська армія не зможе розвивати наступ.

Які міста хочуть захопити окупанти: дивіться на карті

Росіяни ще рік тому мали дедлайн захопити Костянтинівку. Однак вони не можуть зробити це досі. Вони ідуть по околицях, інфільтруються малими групами на південь від міста. І все. Вони не контролюють повністю навіть маленьке місто Часів Яр,

– зауважив він.

Ворог також довгий час намагається вийти на трасу Чугуїв – Слов'янськ. Однак росіяни захопили лише маленьке село Дронівка і на ньому зупинились. Окупанти просувались і на Слов'янськ, але зі швидкістю до кілометра за тиждень, зазнаючи великих втрат.

"Біля траси вони захопили маленьку "пляму". Росіяни рухаються до агломерації погано і дуже повільно. Питання в резервах – їх у Росії немає. Вони набирають менше, ніж втрачають", – зауважив він.

Окупанти могли б перекинути сили з Покровська, Мирнограда та Запоріжжя, але в такому випадку українські захисники могли б здійснювати контрнаступальні операції.

Військовослужбовець ЗСУ додав, що серед масштабних планів росіян на 2026 рік – захоплення Миколаєва, Херсона та Одеси. Однак це нереальні цілі. Ворог може вигадувати про стратегічні просування на фронті, але на практиці їх немає.

Що ще відомо про плани ворога на фронті?