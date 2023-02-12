Треба мати панування у Чорному морі, – Резніков оцінив ризики захоплення Одеси окупантами

Українські захисники позбавили російських окупантів панування в Чорному морі. Тому зараз немає ризика захоплення ними Одеси та регіону.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції, інформує 24 Канал. За його словами, на лівобережних територіях півдня України наразі ситуація більш напружена.

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Резніков оцінив ризики захоплення Одеси

Як розповів міністр, для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону загалом, Росії треба мати панування у Чорному морі.

Але ми позбавили їх цієї можливості. Зокрема після успішного застосування наших українських "Нептунів", коли за відомою всім адресою крейсер "Москва" пішов на дно. Плюс несуть службу протикорабельні комплекси "Гарпун", тому підійти з моря до Одеси в них я не бачу жодного шансу,

– заявив Резніков.

До того ж в окупантів не вийшло підійти суходолом минулого разу, а нині завдяки ЗСУ загарбники відкинуті на лівий берег Дніпра, що сам по собі зі зруйнованими мостами та переправами є потужним природним захисним бар’єром.

"Що стосується лівобережних територій півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення та озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена", – наголосив міністр оборони.

Під час нової атаки над Одещиною збили 4 "Шахіди"

10 лютого в обласній військовій адміністрації регіону розповіли, що Повітряним силам вдалось збити чотири "Шахіди". У такий спосіб глава ОВА Максим Марченко подякував підрозділам протиповітряної оборони, які завжди на сторожі українського неба та вчергове засвідчили свій професіоналізм.

До речі, згодом в ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ ліквідували 2 дрони-камікадзе над морем поблизу Одещини. Водночас 3 БпЛА було ліквідовано над Миколаївщиною.