У мережі пишуть про захоплення ТЦ у Києві: що кажуть у поліції

У мережі повідомляли про те, що ТЦ "Sky Moll" захопила група з 30 невідомих у балаклавах. Писали, що вони вимагали віддати торговельний центр державі та радили покупцям нічого там не купувати.

Однак інформація щодо захоплення торговельного центру у столиці не відповідає дійсності. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

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ТЦ "Sky Moll" не захоплювали

Згідно з оприлюдненою інформацією, повідомлення про групу осіб, які перебувають поблизу одного з торговельних центрів міста надійшло до Дніпровського управління поліції. Як з'ясувалося, ніхто не захоплював ТЦ.

Правоохоронці, які прибули на місце події, зʼясували, що зазначені особи проводять імпровізовану акцію, яка наразі завершилася, а її учасники розійшлися,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порушень публічної безпеки та порядку не допущено.

До слова, напередодні поліцейські Києва затримали чотирьох псевдоохоронців за викрадення та катування громадянина Туреччини. Наразі усім фігурантам справи оголошено про підозру. Фігуранти вимагали у потерпілого 100 тисяч доларів.

Під час спецоперації поліцейські звільнили 28-річного заручника, коли нападники, не отримавши бажаної суми, везли його у багажнику автівки до лісу під погрозою вбити. Тепер усім учасникам злочинного угрупування, серед яких є громадянин Росії, загрожує до 15 років позбавлення волі.