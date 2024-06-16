"Хотіли підірвати Верховний суд": заколот у СІЗО Ростова влаштували представники ІДІЛ, – ЗМІ
У Ростові-на-Дону 16 червня група в'язнів взяла в заручники двох співробітників СІЗО. Згодом окупанти заявили, що заколот нібито влаштували представники ІДІЛ.
Про це повідомили росЗМІ, передає 24 Канал. Також ворожі пропагандисти зазначили, що ув'язнені у 2022 році планували підірвати суд.
До теми У Ростові ув'язнені взяли в заручники співробітників СІЗО
Хто влаштував заколот в ростовському СІЗО
РосЗМІ пишуть, що терористи, яких затримали у 2022 році, нібито мали намір підірвати Верховний суд КЧР – Карачаєво-Черкеської Республіки.
Тоді у бандитів "все було готове до теракту". Однак, їх затримали та відправили в СІЗО. Невдовзі мали відправити по етапу.
За даними російських журналістів, наразі терористи блоковані на невеликій території ізолятора. Пересуватися установою нібито не можуть.
Заколот в російському СІЗО: дивіться відео
У мережі пишуть, що терористи, які захопили в заручники співробітників СІЗО-1, намагаються проникнути до сховища, де є вогнепальна зброя.
Також російські телеграм-канали зазначили, що засуджені за терористичними статтями за участь в ІДІЛ записали кілька відеоповідомлень. На кадрах видно, що вони озброєні ножами та заточками.
Засуджені записали відео: дивіться відео
За даними росЗМІ, в'язні нібито підтвердили, що є членами ІДІЛ. Кажуть, що захоплення не було спонтанним. Озвучили свої вимоги. Зокрема, машина, "зелений коридор" і можливість покинути країну. Один з заручників заявив, що вони "налаштовані серйозно". Переговори тривають.
Імена засуджених
- РосЗМІ пишуть, що один із загарбників у ростовському СІЗО засуджений у справі про підготовку до теракту. На одному з відео з місця подій стоїть Тамерлан Гіреєв, якому 36 років. Також пропагандисти назвали імена ще двох.
- Акієв Шаміль – 27 років і Ціцкієв Азамат – 25 років. Всі родом з Інгушетії. Троє планували теракт у будівлі верховного суду. Були затримані у 2022 році, у грудні 2023 року засуджені до різних термінів.
Учасники заколоту в СІЗО / Фото з росЗМІ
- За версією слідства ФСБ, усі троє вступили у Черкеську до "Ісламської держави". Їхні імена також містяться в реєстрі терористів та екстремістів росфінмоніторингу.
- Усього 6 людей беруть участь у заколоті. Ув'язнені утримувалися у різних камерах, але між ними був зв'язок, пишуть росЗМІ.
- Також пропагандисти назвали кілька імен, зокрема, Сайпудінов М.Ш. і Камнєєв Д.В.
- Шостий учасник заколоту – 22-річний колишній студент астраханської державної медичної академії Малік Гандалоєв. Він був затриманий в Інгушетії у березні 2023 року разом зі своїм братом та другом. Ховалися в лісі. Там виявили схованку, де крім продуктів лежав саморобний вибуховий пристрій з елементами, що вражають, а також вибухова речовина.
- Окрім того, пишуть, що тих, хто захопив у заручники співробітників СІЗО, могли курирувати ззовні. Зокрема, повідомляли, з ким треба налагодити зв'язок і кого "завербувати", щоб вийти на свободу.
- За словами пропагандистів, серед тих, з ким запропонували терористам "договоритися", начальник управління СІЗО-1 та ще один вищий співробітник. Ця версія зараз перевіряється.