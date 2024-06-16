"Хотіли підірвати Верховний суд": заколот у СІЗО Ростова влаштували представники ІДІЛ, – ЗМІ

У Ростові-на-Дону 16 червня група в'язнів взяла в заручники двох співробітників СІЗО. Згодом окупанти заявили, що заколот нібито влаштували представники ІДІЛ.

Про це повідомили росЗМІ, передає 24 Канал. Також ворожі пропагандисти зазначили, що ув'язнені у 2022 році планували підірвати суд.

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Хто влаштував заколот в ростовському СІЗО

РосЗМІ пишуть, що терористи, яких затримали у 2022 році, нібито мали намір підірвати Верховний суд КЧР – Карачаєво-Черкеської Республіки.

Тоді у бандитів "все було готове до теракту". Однак, їх затримали та відправили в СІЗО. Невдовзі мали відправити по етапу.

За даними російських журналістів, наразі терористи блоковані на невеликій території ізолятора. Пересуватися установою нібито не можуть.

Заколот в російському СІЗО: дивіться відео

У мережі пишуть, що терористи, які захопили в заручники співробітників СІЗО-1, намагаються проникнути до сховища, де є вогнепальна зброя.

Також російські телеграм-канали зазначили, що засуджені за терористичними статтями за участь в ІДІЛ записали кілька відеоповідомлень. На кадрах видно, що вони озброєні ножами та заточками.

Засуджені записали відео: дивіться відео

За даними росЗМІ, в'язні нібито підтвердили, що є членами ІДІЛ. Кажуть, що захоплення не було спонтанним. Озвучили свої вимоги. Зокрема, машина, "зелений коридор" і можливість покинути країну. Один з заручників заявив, що вони "налаштовані серйозно". Переговори тривають.

Імена засуджених

РосЗМІ пишуть, що один із загарбників у ростовському СІЗО засуджений у справі про підготовку до теракту. На одному з відео з місця подій стоїть Тамерлан Гіреєв, якому 36 років. Також пропагандисти назвали імена ще двох.

Акієв Шаміль – 27 років і Ціцкієв Азамат – 25 років. Всі родом з Інгушетії. Троє планували теракт у будівлі верховного суду. Були затримані у 2022 році, у грудні 2023 року засуджені до різних термінів.

Учасники заколоту в СІЗО / Фото з росЗМІ