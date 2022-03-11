У захопленому Сватовому російські окупанти записують постановочні відео

В окупованому Сватовому 10 невідомих, виконуючи роль місцевих жителів, записали відео на підтримку режиму Володимира Путіна. Крім того, росіяни розповсюджують там агітаційні листи та відео.

У Луганській ОВА наголосили, що окупаційна влада псевдореспублік Донбасу за підтримки Росії продовжує вести антидержавницьку політику щодо України.

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У Сватовому окупанти записують постановочні відео

У Сватовому десятеро невідомих, виконуючи роль місцевих жителів, записали відео на підтримку режиму Путіна,

– повідомили в ОВА.

Крім того, окупанти розповсюджують агітаційні листи та відео, де українці нібито підтримують главу Кремля. Загарбники роблять це, аби показати якнайбільшій частині українців, що всі нібито чекають на Росію.

"Росіяни або своїми силами, або під погрозами примушують людей звертатись до Путіна "з подякою за визволення", записують відповідні відео", – додали в адміністрації.

Там закликали у жодному випадку не піддаватися ворожій пропаганді та психологічному тиску. Росії не вдався бліцкриг на фронті, тому вона спрямувала зусилля на розкол української нації зі середини. Однак державі-агресорці нічого не вдасться.

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