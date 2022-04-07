Захоплювали Крим, загинули під Маріуполем: Росія втратила дві БТГр 810-ї бригади з Сімферополя

Російські війська оточили Маріуполь. Але чимало із загарбників вже загинуло при спробі взяти місто.

Росіянам потрібен Маріуполь, щоб зробити "коридор" по суходолу зі своєї території до тимчасово окупованого Криму. Та саме до Криму відправиться чимало гробів з-під Маріуполя.

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Адже під час бойових дій під Маріуполем було повністю знищено дві батальйонно-тактичні групи 810-ї окремої бригади морської піхоти. Її основне місце дислокації – Севастополь.

За даними журналіста Романа Цимбалюка, мова йде про як мінімум 118 загиблих та 576 поранених. Ще понад 80 окупантів залишилися під завалами або в згорілій техніці. Їх вважають безвісти зниклими.

Саме Маріуполь може вважатися фатальним містом для 810-ї бригади. Адже наприкінці березня тут було ліквідовано командира бригади полковника Олексія Шарова.

Варто додати, що бригада хоч і з окупованого Криму, українців в ній не було. Ще у 1992 році вона перейшла у підпорядкування російської армії. 810-ту ОБрМП активно залучали до розправ над частинами ЧФ, які почали присягати Україні. Наприклад, у липні 1992 року озброєні морпіхи захопили комендатуру Севастопольського гарнізону, де військові складали українську присягу.

Окрім того, її солдати брали участь в обох війнах у Грузії (в 1992 та 2008 роках) та Другій чеченській війні. Були вони й під час війни в Сирії.

Їх же залучали й до окупації Криму. 23 лютого 2014 року саме з бази 810-ї ОБрМП тікав до Росії Янукович. Бригада брала участь у блокуванні аеродрому Бельбек, балаклавського загону Морської охорони, Південної ВМБ в Новоозерному. Морпіхи обладнали бойові позиції на в'їздах до Криму біля Чонгару та Армянська – позаду постів, виставлених "Беркутом" та російськими казаками. Вони ж захоплювали аеродром Кіровське. Саме 810-й бригаді доручили блокувати українських морпіхів з 1-го окремого батальйону в Феодосії.

А пізніше бійці брали участь у війні на Донбасі на боці окупантів. Тож їх долучили і до повномасштабного вторгнення до України 24 лютого 2022 року.

Детальніше про ганебну історію 810-ї ОБрМП можна почитати за посиланням.