Захворюваність не знижується: в Україні знову виявили понад 10 тисяч COVID-хворих

За минулу добу, 14 січня, в Україні зареєстрували 10 569 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед виявлених випадків – 727 дітей та 229 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 1 682 людини. На жаль, хвороба забрала життя ще 127 пацієнтів. Натомість одужали 6 172 особи інфікованих.

Днем раніше Де мутує коронавірус, ВООЗ схвалила нові COVID-ліки: новини про коронавірус 14 січня

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві, а також в Івано-Франківській та Львівській областях.

Добовий приріст випадків інфікування в регіонах:

місто Київ – 1 178;

Вінницька область – 414;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 338;

Донецька область – 288;

Житомирська область – 324;

Закарпатська область – 215;

Запорізька область – 173;

Івано-Франківська область – 1 167;

Київська область – 431;

Кіровоградська область – 80;

Луганська область – 89;

Львівська область – 1 178;

Миколаївська область – 173;

Одеська область – 471;

Полтавська область – 343;

Рівненська область – 347;

Сумська область – 562;

Тернопільська область – 453;

Харківська область – 761;

Херсонська область – 143;

Хмельницька область – 402;

Черкаська область – 218;

Чернівецька область – 446;

Чернігівська область – 249.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестування населення

Вчора в Україні провели 76 948 тестів на коронавірус, зокрема: методом ПЛР — 39 207, методом ІФА – 6 332, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 409.

Загальна картина захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 748 079 хворих на коронавірус. Станом на 15 січня 3 551 283 людини одужали. Але, на жаль, померли щонайменше 98 195 пацієнтів.

від початку пандемії в Україні провели 1 7147 892 ПЛР-тестування.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Фото 24 каналу