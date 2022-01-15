Захворюваність не знижується: в Україні знову виявили понад 10 тисяч COVID-хворих

15 січня 2022 , 08:14
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 14 січня, в Україні зареєстрували 10 569 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед виявлених випадків – 727 дітей та 229 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 1 682 людини. На жаль, хвороба забрала життя ще 127 пацієнтів. Натомість одужали 6 172 особи інфікованих.

Днем раніше Де мутує коронавірус, ВООЗ схвалила нові COVID-ліки: новини про коронавірус 14 січня

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві, а також в Івано-Франківській та Львівській областях.

Добовий приріст випадків інфікування в регіонах:

  • місто Київ – 1 178;
  • Вінницька область – 414;
  • Волинська область – 126;
  • Дніпропетровська область – 338;
  • Донецька область – 288;
  • Житомирська область – 324;
  • Закарпатська область – 215;
  • Запорізька область – 173;
  • Івано-Франківська область – 1 167;
  • Київська область – 431;
  • Кіровоградська область – 80;
  • Луганська область – 89;
  • Львівська область – 1 178;
  • Миколаївська область – 173;
  • Одеська область – 471;
  • Полтавська область – 343;
  • Рівненська область – 347;
  • Сумська область – 562;
  • Тернопільська область – 453;
  • Харківська область – 761;
  • Херсонська область – 143;
  • Хмельницька область – 402;
  • Черкаська область – 218;
  • Чернівецька область – 446;
  • Чернігівська область – 249.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестування населення

Вчора в Україні провели 76 948 тестів на коронавірус, зокрема: методом ПЛР — 39 207, методом ІФА – 6 332, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 409.

Загальна картина захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 748 079 хворих на коронавірус. Станом на 15 січня 3 551 283 людини одужали. Але, на жаль, померли щонайменше 98 195 пацієнтів.

Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні провели 1 7147 892 ПЛР-тестування.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Фото 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт