Захворюваність не знижується: в Україні знову виявили понад 10 тисяч COVID-хворих
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 14 січня, в Україні зареєстрували 10 569 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед виявлених випадків – 727 дітей та 229 медичних працівників.
До лікарень госпіталізували 1 682 людини. На жаль, хвороба забрала життя ще 127 пацієнтів. Натомість одужали 6 172 особи інфікованих.
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Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві, а також в Івано-Франківській та Львівській областях.
Добовий приріст випадків інфікування в регіонах:
- місто Київ – 1 178;
- Вінницька область – 414;
- Волинська область – 126;
- Дніпропетровська область – 338;
- Донецька область – 288;
- Житомирська область – 324;
- Закарпатська область – 215;
- Запорізька область – 173;
- Івано-Франківська область – 1 167;
- Київська область – 431;
- Кіровоградська область – 80;
- Луганська область – 89;
- Львівська область – 1 178;
- Миколаївська область – 173;
- Одеська область – 471;
- Полтавська область – 343;
- Рівненська область – 347;
- Сумська область – 562;
- Тернопільська область – 453;
- Харківська область – 761;
- Херсонська область – 143;
- Хмельницька область – 402;
- Черкаська область – 218;
- Чернівецька область – 446;
- Чернігівська область – 249.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Охоплення тестування населення
Вчора в Україні провели 76 948 тестів на коронавірус, зокрема: методом ПЛР — 39 207, методом ІФА – 6 332, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 409.
Загальна картина захворюваності в країні
За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 748 079 хворих на коронавірус. Станом на 15 січня 3 551 283 людини одужали. Але, на жаль, померли щонайменше 98 195 пацієнтів.Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні провели 1 7147 892 ПЛР-тестування.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Фото 24 каналу