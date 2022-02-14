Захворюваність впала: за добу в Україні майже 17 тисяч інфікованих COVID-19

14 лютого 2022 , 08:14
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Джерело:

МОЗ

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 16 993 людини, серед них 1447 дітей та 252 медпрацівники.

Статистика поширення коронавірусу

До лікарень госпіталізували 2 270 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19, від ускладнень недуги, на жаль, померли 142 людини. Натомість видужали – 9 338 людей.

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Які темпи тестування? Зниження захворюваності можна пояснити меншою кількістю проведених тестів. Так, у неділю, 13 лютого в Україні провели 60 375 тестів на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 26 587, методом ІФА – 1 873 та 31 915 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Тим часом у п'ятницю в країні провели 139 475 тестувань, а у четвер – 154 597.

Кількість хворих на коронавірус в регіонах за добу

  • Київ – 2 293;
  • Вінницька область – 401;
  • Волинська область – 445;
  • Дніпропетровська область – 1 171;
  • Донецька область – 737;
  • Житомирська область – 739;
  • Закарпатська область – 292;
  • Запорізька область – 468;
  • Івано-Франківська область – 436;
  • Київська область – 530;
  • Кіровоградська область – 258;
  • Луганська область – 245;
  • Львівська область – 736;
  • Миколаївська область – 746;
  • Одеська область – 1 519;
  • Полтавська область – 222;
  • Рівненська область – 395;
  • Сумська область – 500;
  • Тернопільська область – 361;
  • Харківська область – 1 1107;
  • Херсонська область – 721;
  • Хмельницька область – 564;
  • Черкаська область – 823;
  • Чернівецька область – 571;
  • Чернігівська область – 713.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 542 693 випадки захворювання. Станом на 14 лютого відомо про 3 788 395 випадки одужання. Втім, жертвами коронавірусу, на жаль, стали 102 950 людей.  


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська