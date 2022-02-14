Захворюваність впала: за добу в Україні майже 17 тисяч інфікованих COVID-19

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 16 993 людини, серед них 1447 дітей та 252 медпрацівники.

Статистика поширення коронавірусу

До лікарень госпіталізували 2 270 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19, від ускладнень недуги, на жаль, померли 142 людини. Натомість видужали – 9 338 людей.

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Які темпи тестування? Зниження захворюваності можна пояснити меншою кількістю проведених тестів. Так, у неділю, 13 лютого в Україні провели 60 375 тестів на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 26 587, методом ІФА – 1 873 та 31 915 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Тим часом у п'ятницю в країні провели 139 475 тестувань, а у четвер – 154 597.

Кількість хворих на коронавірус в регіонах за добу

Київ – 2 293;

Вінницька область – 401;

Волинська область – 445;

Дніпропетровська область – 1 171;

Донецька область – 737;

Житомирська область – 739;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 468;

Івано-Франківська область – 436;

Київська область – 530;

Кіровоградська область – 258;

Луганська область – 245;

Львівська область – 736;

Миколаївська область – 746;

Одеська область – 1 519;

Полтавська область – 222;

Рівненська область – 395;

Сумська область – 500;

Тернопільська область – 361;

Харківська область – 1 1107;

Херсонська область – 721;

Хмельницька область – 564;

Черкаська область – 823;

Чернівецька область – 571;

Чернігівська область – 713.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 542 693 випадки захворювання. Станом на 14 лютого відомо про 3 788 395 випадки одужання. Втім, жертвами коронавірусу, на жаль, стали 102 950 людей.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу