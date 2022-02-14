Захворюваність впала: за добу в Україні майже 17 тисяч інфікованих COVID-19
Джерело:МОЗ
Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 16 993 людини, серед них 1447 дітей та 252 медпрацівники.
Статистика поширення коронавірусу
До лікарень госпіталізували 2 270 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19, від ускладнень недуги, на жаль, померли 142 людини. Натомість видужали – 9 338 людей.
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Які темпи тестування? Зниження захворюваності можна пояснити меншою кількістю проведених тестів. Так, у неділю, 13 лютого в Україні провели 60 375 тестів на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 26 587, методом ІФА – 1 873 та 31 915 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Тим часом у п'ятницю в країні провели 139 475 тестувань, а у четвер – 154 597.
Кількість хворих на коронавірус в регіонах за добу
- Київ – 2 293;
- Вінницька область – 401;
- Волинська область – 445;
- Дніпропетровська область – 1 171;
- Донецька область – 737;
- Житомирська область – 739;
- Закарпатська область – 292;
- Запорізька область – 468;
- Івано-Франківська область – 436;
- Київська область – 530;
- Кіровоградська область – 258;
- Луганська область – 245;
- Львівська область – 736;
- Миколаївська область – 746;
- Одеська область – 1 519;
- Полтавська область – 222;
- Рівненська область – 395;
- Сумська область – 500;
- Тернопільська область – 361;
- Харківська область – 1 1107;
- Херсонська область – 721;
- Хмельницька область – 564;
- Черкаська область – 823;
- Чернівецька область – 571;
- Чернігівська область – 713.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 542 693 випадки захворювання. Станом на 14 лютого відомо про 3 788 395 випадки одужання. Втім, жертвами коронавірусу, на жаль, стали 102 950 людей.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу