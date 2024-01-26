Бунт ромів на Закарпатті: випустили вбивць на виборах барона

26 січня 2024, 07:48
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Джерело:

Віталій Глагола

На Закарпатті бунтують роми через рішення судді відпустити з-під варти підозрюваних у вбивстві. Мова про вбивство чоловіка на виборах барона.

Про невдоволення людей розповів місцевий журналіст Віталій Глагола. За його даними, вбивць 25 січня випустив з-під варти суддя Виноградівського районного суду Василь Трагнюк.

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Бунт стався ввечері 25 січня у селі Підвиноградів Берегівського району.

"Люди вимагають повернути двох підозрюваних у злочині до в'язниці", – написав Глагола та додав відео з місця подій. 

Зазначається, що роми вимагають повернути під варту підозрюваних. На опублікованих відео можна побачити, що люди розвели посеред вулиці велике вогнище.

Журналіст нагадав, що 27 листопада в селі Підвиноградів Берегівського району Закарпатської області сталася масова бійка, під час якої 34-річний місцевий житель убив 40-річного.

Бійка сталася через вибори нового барона. 

Вбивство під час виборів барона: що відомо

  • 27 листопада до поліції надійшло повідомлення про бійку на одній із вулиць у селі Підвиноградів.
  • Правоохоронці, які прибули на виклик, припинили порушення громадського порядку та не допустили розвитку конфлікту. Та внаслідок події було смертельно травмовано одного з учасників.
  • Тоді поліція повідомила, що підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
  • Організатором бійки є 41-річний місцевий мешканець. За інформацією слідства, підозрювані заздалегідь підготувалися та самі із погрозами спровокували конфлікт між людьми.
Автор: Анастасія Лукашевська