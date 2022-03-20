Закарпатський легіон забрав у ворога потужний буксирувальник

20 березня 2022 , 19:42
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Джерело:

Сухопутні війська ЗС України

У бою з російськими окупантами 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада здобула потужний буксирувальник для евакуації техніки. Транспорт відтепер працюватиме на Закарпатський легіон.

Штурмовики закарпатської бригади змогли відбити в окупанта бортову військову вантажівку "Урал ТК6А-001". Трофейний транспорт перейшов під командування 128 бригади. 

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Вантажівка – це потужний військовий всюдихід для евакуації та буксирування пошкодженої військової техніки. Відтепер 128 Закарпатській бригаді буде легше буксирувати понищену російську техніку. 

Закарпатська бригада здобула трофейний буксир / Фото ЗСУ

Трофейний "Урал" не має жодних пошкоджень, максимально укомплектований та готовий до роботи. 

Під час бою солдати росармії просто втекли й кинули його,
– йдеться в повідомленні. 

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Автор: Ярослава Прадід