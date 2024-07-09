На Закарпатті 68-річну жінку віднесло паводковою хвилею

Сильні дощі з градом в селі Буковець Мукачівського району стали причиною початку повені. Через негоду розмило дороги та одну з секцій мосту, затопило будинки й дворогосподарства місцевих жителів, а 68-річну жінку віднесло течією.

Працівники Воловецького відділення поліції та рятувальники зараз працюють на місці події та надають допомогу громадянам.

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За яких обставин жінка впала у повноводний потічок

Після сильної зливи та граду в селі Буковець, що на Мукачівщині, у повноводний потічок впала жінка 1956 року народження. Деталі інциденту та місце перебування жінки невідомі. Її пошуки тривають. Пошукові групи обстежили майже 8 кілометрів русла потічка та річки Жденівка.

Також фахівці ДСНС працюють над відкачкою води з 3-х підвальних приміщень приватних домоволодінь. Бригади РЕМ відновлюють пошкоджені лінії електропередач та електроопори.

Паводкова хвиля пошкодила автомобільний міст, через що відсутнє транспортне сполучення зі 140 дворогосподарствами.

Наслідки сильної зливи та граду в селі Буковець на Закарпатті: Фото ДСНС