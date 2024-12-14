На кордоні у бусі виявили 8 чоловіків серед цибулі та картоплі: куди прямували порушники

На Закарпатті прикордонники виявили 8 чоловіків у бусі, який був обладнаний подвійною стінкою. Порушники були з різних регіонів України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Державну прикордонну службу. Зазначається, що чоловіків віз 63-річний житель Закарпатської області.

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З яких областей були порушники

Водій був за кермом буса марки "Мерседес Спринтер". Прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону зупинили його на одному із контрольних постів. Водій стверджував, що перевозить тільки овочі.

Під час огляду мікроавтобуса співробітники ДПСУ помітили, що транспортний засіб обладнаний додатковою стінкою. Це і викликало підозру.

Як з'ясувалося, за нею помістилися 8 чоловіків: один житель Херсонщини, один житель Житомирщини та по двоє жителів Київщини, Закарпаття і Львівщини,

– повідомили в ДПСУ.

На кордоні затримали чоловіків, які хотіли незаконно виїхати з України / Фото: ДПСУ.

Куди прямував мікроавтобус

Усі 8 чоловіків мали намір поза пунктами пропуску доїхати до Угорщини.

Водія та його "пасажирів" затримали й доставили до прикордонного підрозділу,

– прозвітували в ДПСУ.

У діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Оперативники загону нині з'ясовують усі деталі того, як була організована ця операція.