Збирав для ФСБ про Україну: затриманий на Закарпатті агент "Гєлєн" отримав 7 років в'язниці
Джерело:СБУ
На Закарпатті суд виніс вирок агенту "Гєлєну". Він збирав дані про ситуацію в Україні для ФСБ. Злочинця ув'язнили на 7 років.
Громадянина росії офіційно звинуватили у пособництві в діях, вчинених з метою захоплення державної влади. Агента викрили контррозвідники СБУ на Закарпатті в березні.
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Ув'язнення на 7 років
Свалявський районний суд Закарпатської області виніс обвинувальний вирок агенту рф, який збирав для фсб суспільно-політичну інформацію в Україні. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років,
– мовиться в повідомленні.
Як повідомляє Офіс генпрокурора, злочинець збирав та передавав росіянам інформацію про суспільно-політичні та економічні процеси в Україні.
А з 24 лютого він готував фейкові публікації у ЗМІ із закликами до вигнання націоналістичних угруповань задля порятунку великих міст. Також агент поширював інформацію про те, що нібито українська влада винна в мародерстві та загибелі військових.
Винагорода надходила на рахунок співмешканки
За дані про ситуацію в Україні та брехню в ЗМІ, агент регулярно отримував гроші. Кошти надходили на банківські рахунки його співмешканки. Її теж засудили за пособництво у захопленні державної влади.
Слідчі та контррозвідники СБУ встановили весь ланцюжок його кураторів і координаторів з фсб, враховуючи службовців під прикриттям.
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