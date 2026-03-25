Реєстрував Starlink для окупантів за гроші: чоловіка затримали на Закарпатті
- На Закарпатті затримали 21-річного чоловіка за підозрою у реєстрації Starlink-терміналів для російських військ.
- Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
На Закарпатті правоохоронці затримали 21-річного чоловіка. Його підозрюють у схемі з реєстрацією терміналів супутникового зв'язку Starlink для подальшого використання російськими окупаційними військами.
Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.
Дивіться також Закликав до введення військ: ексдепутата з Одещини судитимуть за держзраду та роботу на Росію
Що відомо про чоловіка, який підключав Starlink для окупантів?
За даними слідства, він погодився на "швидкий підробіток", який знайшов у месенджері. За винагороду оформлював і верифікував термінали Starlink на себе й своїх знайомих.
Підозрюваний отримував від куратора технічні дані терміналів і вносив їх у систему. Фактично, допомагаючи додавати їх до так званого "білого списку". До участі в схемі він залучив кількох близьких людей, зокрема свою вагітну цивільну дружину.
Правоохоронці затримали його того ж дня. Під час обшуків вилучили телефони та комп'ютерну техніку. Чоловіку повідомили про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України.
Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Розслідування триває, слідчі встановлюють інших причетних до схеми. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
Що відомо про блокування Starlink в Росії?
Україна разом із SpaceX змогла заблокувати російські термінали Starlink, які використовували для керування дронами. За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, це суттєво знизило ефективність атак Росії і призвело до різкого скорочення їхнього зв'язку на фронті.
Російські війська намагаються компенсувати обмеження доступу до супутникового зв'язку, використовуючи дешеві дрони типу "Молнія" та змінюючи тактику ударів. Однак, згідно з даними аналітиків Institute for the Study of War, повноцінної альтернативи супутниковому зв'язку вони досі не мають.
Втрата доступу до Starlink суттєво погіршила координацію російських військ і знизила їхню оперативну обізнаність. За словами командира Дмитра Філатова "Перуна", це не лише вплинуло на перебіг бойових дій, а й обмежило можливості противника завдавати удари по українських тилових районах у режимі реального часу.