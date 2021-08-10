На Закарпатті "хороший дядя" пропонував дітям морозиво: мережу здивувала розв'язка

Мешканка Виноградова, що на Закарпатті, звернулася до правоохоронців. Вона повідомила, що її доньок намагався викрасти незнайомець. Розв'язка цієї історії виявилася вкрай неочікуваною.

Жінка розповіла, що інцидент трапився на вулиці Першотравневій. Вона побачила, як водій автомобіля Opel розмовляє з її дітьми та пропонує морозиво.

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"Дядя хороший, не бійтеся мене, я дам вам дороге морозиво", – зазначав він, простягаючи морозиво дітям, розповіли очевидці.

Ця ситуація не на жарт схвилювала матір дівчаток. Тому вона вирішила негайно повідомити по неї у поліцію. Правоохоронці зареєстрували звернення, опитали ймовірних свідків та перевірили записи із камер відеоспостереження.

Чоловік виявився агентом з продажу морозива

Згодом поліцейські розшукали чоловіка, який пропонував дітям солодощі. Він пояснив, що працює торговим агентом фірми, яка продає морозива. Наприкінці робочого дня у нього залишився товар, тож він вирішив влаштувати сюрприз для місцевих дітей та пригостити їх десертом.

Я повертався додому, в мене був залишок морозива і я хотів роздати його діточкам. Але хтось не так подумав. Я просто хотів порадувати дітей,

– наголосив чоловік.

Й додав, що намагався на місці пояснити все це й матері дітей, яка надала ситуації розголосу. Проте він розуміє, що, ймовірно, вона не звернула на увагу на його слова, оскільки панікувала. Чоловік – родом із села Олешник, розташованого неподалік Виноградова. Він підкреслив, що не мав ніяких злих намірів і навіть не уявляв, що хтось може розцінити його дії негативно.

Що чоловік розповів поліцейським: дивіться відео

Торговець вибачився перед матір'ю дівчат

Згодом мати, яка заявила у поліцію на мешканця Олешника, написала у фейсбуці, що цей чоловік вийшов з нею на контакт. Він подзвонив, аби вибачитися та пояснити, що справді лише хотів пригостити дітей. У коментарях до допису одна із місцевих мешканок звернула увагу на те, що чоловіка звати Олег й він роками возить морозиво у цьому районі, тож більшість людей його нібито знають.