На Закарпатті у чоловіка вилучили унікальний MASERATI

На Закарпатті чоловік втратив унікальний MASERATI через "липове" доручення. Вартість спорткару оцінили у понад півмільйона гривень,

До рішення суду автомобіль перебуватиме на Закарпатській митниці. Порушення з MASERATI на митному посту "Виноградів" виявили 24 листопада.

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Деталі

Відповідно до поданих товаросупровідних документів, на територію України ввозили автомобіль марки MASERATI GHIBLI.

У договорі купівлі-продажу мовиться, що автівку придбав житель села на Тячівщині. Продавець – громадянин України. Договір уклали у Карлових Варах у Чехії.

Водночас автентичність документів викликала сумніви в інспекторі. Працівники митниці направили запит до нотаріуса, який начебто завірив договір у Чехії. Чоловік заявив, що не посвідчував правочин купівлі-продажу.

Договір виявився підробкою.

Наразі італійський спорткар, 2013 року виробництва, орієнтовною вартістю понад 600 тисяч грн, вилучено на штраф майданчик,

– мовиться у повідомленні.

Справу скерують до суду.

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У привезених ліках виявили сиропи й таблетки з вмістом психотропної речовини – псевдоефедрину.

Обіг псевдоефедрину в Україні – заборонений. Усе тому, що псевдоефедрин використовують як прекурсор, для виготовлення наркотиків.

Водночас речовина має й лікувальні дії.

Допис "Закарпатської митниці":

Через "липове" доручення закарпатець позбувся унікального автомобіля

Вишуканий спорткар від відомого італійського автобренду «MASERATI», вартість якого – понад півмільйона гривень, "фінішував" на Закарпатській митниці до рішення суду.

Порушення задокументували вчора ввечері (24.11.2021) на внутрішньому митному посту «Виноградів» Закарпатської митниці. Згідно з поданими декларантом товаросупровідних документів, у режимі «імпорт» ввозився автомобіль марки "MASERATI GHIBLI". За договором купівлі-продажу спорткар придбано жителем одного із сіл Тячівщини у громадянина України та укладений у м.Карлові Вари (Чехія), посвідчений тамтешнім нотаріусом.

Але при детальному вивченні документів в інспекторів виникли сумніви щодо їх автентичності. Тож, для підтвердження або спростування факту легалізації даного договору посадові особи управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці направили листа до вказаного нотаріуса. Останній відповів, що не посвідчував правочин купівлі-продажу. Тобто, договір виявився підробкою.

Тож, відносно 34-річного закарпатця, який переміщував автомобіль з "липовими" документами, складено протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Наразі італійський спорткар, 2013 року виробництва, орієнтовною вартістю понад 600 тис грн, вилучено на штраф майданчик. Справу скерують до суду.