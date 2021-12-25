На Закарпатті дерево впало на колію і зупинило локомотив: деякі потяги затримуються

На ділянці Ясіня – Рахів, що на Закарпатті, впало дерево. Воно пошкодило локомотив та полотно. Саме тому затримуються низка поїздів.

Усі затримки стосуються рахівського напрямку. Про це повідомили 25 грудня на сайті "Укрзалізниці".

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Через падіння дерева поїзди на Закарпатті затримуються

Через падіння дерева на колію на ділянці Ясіня – Рахів, що призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна, затримується низка поїздів рахівського напрямку,

– мовиться у повідомленні.

Рейси затримуються від 30 хвилин до майже 4 годин. Зокрема повідомили про:

№55 Київ – Рахів: затримка 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова;

№26 Одеса – Рахів: затримка 2 години 5 хвилин по Ясіні;

№95 Київ – Рахів: затримка 40 хвилин по Ворохті;

№15 Харків – Рахів: відправиться на 43 хвилини пізніше з Івано-Франківська.

"Наразі пасажирів, які прямують у Рахів та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня", – повідомили у компанії.

Там запевнили, що вже працюють над відновленням колії. Просять стежити за офіційними оновленнями інформації.

Коротко про останні інциденти в "Укрзалізниці"

У компанії виник скандал через встановлення новорічної ялинки. Зокрема на неї виділили нібито 5 мільйонів гривень, проте саме дерево до Миколая не становили. За фактом викрадення коштів слідчі поліції на станціях залізничного транспорту відкрили кримінальну справу.

Згодом, 24 грудня, новорічне дерево таки встановили на головному залізничному вокзалі в Києві.

До речі, 22 грудня KP Intercity повідомила, що скасовує додаткові рейси до польського міста Перемишль. Причину не уточнили.

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Повний текст публікації "Укрзалізниці"

Через падіння дерева на колію на ділянці Ясіня – Рахів, що призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна, затримується низка поїздів рахівського напрямку:

№55 Київ – Рахів – затримка 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова;

№26 Одеса – Рахів – затримка 2 години 5 хвилин по Ясіні;

№95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин по Ворохті;

№15 Харків – Рахів відправився із затримкою на 43 хвилин з Івано-Франківська.

Наразі пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.

Укрзалізниця перепрошує за вимушену затримку та вже працює над відновленням колії.

Просимо стежити за офіційними оновленнями інформації.