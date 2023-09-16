На Закарпатті підлітки знущалися з кошеняти: проти них порушили кримінальну справу
Джерело:Нацполіції Закарпатської області
На Закарпатті правоохоронці знайшли хлопців, які знущалися із маленького кошеняти. Вони виклали у мережу відео, де жорстоко поводяться з тваринкою.
Під час моніторингу місцевих груп в інтернеті співробітники поліції виявили відео, на якому діти знущаються з кошеняти. Події відбувалися в Хустському районі, у населеному пункті Ільниця.
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Дітей та їхніх батьків розшукали
Правоохоронці встановили особи дітей, зафільмованих на відео. Ними виявилися двоє місцевих 13-річних хлопців.
Причетних до інциденту та їх батьків вдалося розшукати та доставити до відділення поліції. Наразі з ними працюють слідчі та співробітники ювенальної поліції.
За фактом жорстокого поводження з тваринами в поліції відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.
У Львові застрелили собаку
- На вулиці Курмановича у Львові невідомі застрелили собаку, що мав кличку Вайт. У поліції констатували, що відкрили кримінальне провадження за цим фактом. Спільнота собачників Львова обурена через цей ганебний інцидент, що трапився в Залізничному районі 8 серпня. Водночас 24 Канал звернувся до пресслужби поліції Львівщини за коментарем щодо цієї події.
- Вайт міг загинути через вогнепальне поранення. Однак точно це може встановити лише розтин та відповідна експертиза.Окрім того, активісти зазначають, що внаслідок дій зловмисника або групи осіб був поранений ще один собака з цієї зграї.
- Станом на 17:00, 9 серпня не було припущень стосовно того, хто міг відкрити вогонь по тваринах. Небайдужі львів'яни закликають не залишатись осторонь та повідомляти у мережу й правоохоронні органи інформацію щодо цієї події.