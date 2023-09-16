На Закарпатті підлітки знущалися з кошеняти: проти них порушили кримінальну справу

На Закарпатті правоохоронці знайшли хлопців, які знущалися із маленького кошеняти. Вони виклали у мережу відео, де жорстоко поводяться з тваринкою.

Під час моніторингу місцевих груп в інтернеті співробітники поліції виявили відео, на якому діти знущаються з кошеняти. Події відбувалися в Хустському районі, у населеному пункті Ільниця.

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Дітей та їхніх батьків розшукали

Правоохоронці встановили особи дітей, зафільмованих на відео. Ними виявилися двоє місцевих 13-річних хлопців.

Причетних до інциденту та їх батьків вдалося розшукати та доставити до відділення поліції. Наразі з ними працюють слідчі та співробітники ювенальної поліції.

За фактом жорстокого поводження з тваринами в поліції відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

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