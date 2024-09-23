На Закарпатті парафіяни УПЦ МП протестували через мобілізацію священників

Закарпатські віряни УПЦ МП у неділю, 22 вересня, вийшли на протест проти мобілізації своїх священників. Поки частина із них намагалася блокувати дорогу, інші – мітингували під стінами ТЦК.

Видання ZAXID.NET повідомляє, що сталося це у селі Іза на Хустщині. Причиною було те, що до районного центру комплектування доставили двох священників – братів Василя і Степана Гука.

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Один зі священників вирішив бути капеланом

У поліції Закарпатської області повідомили, що мешканці Ізи деякий час ходили пішохідним переходом, але зауважили, що повного блокування дороги не було.

У поліції цю подію зареєстрували, наразі триває перевірка. За порядком там наглядали екіпажі поліції.

"Жодних звернень до поліції про отримання тілесних ушкоджень чи інших протиправних дій до правоохоронців не надходило", – розповіли там.

У Хустській єпархії УПЦ МП просили своїх прихожан молитися за клірика Василя Гука, якого разом із братом, священником Одеської єпархії УПЦ МП Степаном Гуком доставили до ТЦК.

Священники Василь і Степан Гук / Фото ZAXID.NET

Тож частина вірян вирішила виконати прохання своєї церкви під стінами установи: вони посходилися туди, поставали на коліна та молилися.

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Дійство тривало до вечора, поки священників не відпустили.

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За інформацією нардепа-втікача Артема Дмитрука, клірика Одеської єпархії УПЦ МП Степана Гука зобов'язали за 3 дні з'явитися в ТЦК Одеси, а його брат Василь має прибути по повістку в Хустський ТЦК через місяць,

– додали у ZAXID.NET.

У Закарпатському ТЦК наразі ніяк не коментували цю ситуацію. Але, за даними депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, один зі священників пообіцяв служити капеланом. Втім, для того, щоб це зробити, священнослужителі повинні піти з УПЦ МП.