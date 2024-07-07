Потонули, рятуючи подругу: на Закарпатті вода забрала життя одразу двох дітей

На Закарпатті 6 липня сталася жахлива трагедія. У місцевій водоймі втопилося двоє неповнолітніх дівчаток.

Ця жахлива подія сталася у селі Батрадь, що у Берегівському районі Закарпатській області. Загиблим було 10 – 12 років.

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На Закарпатті дві дівчинки потонули, рятуючи третю

Як стало відомо, вдень, 6 липня, четверо подружок 10 – 12 років гуляли, аж раптом одна із них послизнулась та впала у воду. Двоє дівчат пірнули слідом, аби допомогти їй врятуватися.

Однак, на жаль, за даними рятувальників, випливти змога лише перша дитина, а інші двоє зникли на глибині. Водолази ДСНС вилучили тіла загиблих та передали їх працівникам поліції.

Трагічна статистика загибелі на воді дорослих і дітей невпинно "зростає". Більшості випадків можна було б запобігти. Адже головне – завжди памʼятати правила безпеки,

– додали у ДСНС.

На Закарпатті у водоймі загинуло двоє дівчаток / Фото ДСНС

До слова, у Рівненській області відбулася смертельна аварія увечері 6 липня. Поблизу села Верхів Острозької територіальної громади зіткнулася автоцистерна та маршрутний мікроавтобус Рівне – Хмельницький. Попередньо, загинуло 14 людей, серед них – дитина.