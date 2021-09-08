На Закарпатті горить будинок готельного типу: пожежники врятували чоловіка
Джерело:ДСНС України
У селі Голубине, що на Закарпатті, 8 вересня загорівся будинок готельного типу. Попередньо відомо, що загоряння охопило покрівлю на площі 260 метрів квадратних.
У ДСНС написали, що горить будинок у Мукачівському районі. Про пожежу рятувальників повідомили орієнтовно о 13:52.
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Рятувальники отримали повідомлення про пожежу в приватному будинку готельного типу у селі Голубине, що на території Полянської територіальної громади. Відомо, що загорівся дах двоповерхової споруди.
На виклик виїхали:
- бійці 12 державної пожежно-рятувальної частини міста Свалява;
- місцевої пожежної команди села Поляна.
До гасіння пожежі залучили 4 одиниці техніки та 21 особу.
На пожежі вогнеборці врятували чоловіка, що перебував всередині на 2 поверсі та не міг вийти на вулицю. За допомогою висувної драбини його спустили вниз,
– повідомили пожежники.
Рятувальники витягнули чоловіка з палаючого будинку / Фото ДСНС
Станом на 15 годину пожежу локалізовано, однак працівники ДСНС продовжують гасити вогонь. Попередньо відомо, що жертв та постраждалих немає.
Рятувальники продовжують гасити пожежу на Закарпатті / Фото ДСНС
Коротко про останні загоряння в Україні
- У гуртожитку Уманського національного університету садівництва 7 вересня спалахнула пожежа, в якій постраждали 7 студентів. Займання виникло на першому поверсі, однак дим дуже швидко охопив усю будівлю гуртожитку.
- 8 вересня у Індонезії у в'язниці Тангеранга, що в провінції Бантен, спалахнула масштабна пожежа. У результаті займання загинула щонайменше 41 людина.
- 8 вересня на базі відпочинку "Фелічіта" у Затоці трапилася пожежа. Рятувальники евакуювали 25 працівників пансіонату. Вогонь охопив 4 будинки на базі відпочинку. На щастя, ніхто не постраждав.