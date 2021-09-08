На Закарпатті горить будинок готельного типу: пожежники врятували чоловіка

У селі Голубине, що на Закарпатті, 8 вересня загорівся будинок готельного типу. Попередньо відомо, що загоряння охопило покрівлю на площі 260 метрів квадратних.

У ДСНС написали, що горить будинок у Мукачівському районі. Про пожежу рятувальників повідомили орієнтовно о 13:52.

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Рятувальники отримали повідомлення про пожежу в приватному будинку готельного типу у селі Голубине, що на території Полянської територіальної громади. Відомо, що загорівся дах двоповерхової споруди.

На виклик виїхали:

бійці 12 державної пожежно-рятувальної частини міста Свалява;

місцевої пожежної команди села Поляна.

До гасіння пожежі залучили 4 одиниці техніки та 21 особу.

На пожежі вогнеборці врятували чоловіка, що перебував всередині на 2 поверсі та не міг вийти на вулицю. За допомогою висувної драбини його спустили вниз,

– повідомили пожежники.



Рятувальники витягнули чоловіка з палаючого будинку / Фото ДСНС

Станом на 15 годину пожежу локалізовано, однак працівники ДСНС продовжують гасити вогонь. Попередньо відомо, що жертв та постраждалих немає.



Рятувальники продовжують гасити пожежу на Закарпатті / Фото ДСНС

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