На Закарпатті після операції помер ведмідь Юра, якого визволили з косівського готелю

У реабілітаційному центрі "Синевир", що на Закарпатті, помер ведмідь Юра. Тварина не пережила операцію. Причинами смерті стали неналежне харчування ведмедя та жахливі умови його утримання в готелі у Косові.

Про смерть ведмедя Юри повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

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Ведмідь Юра не пережив операцію

Через загострення хронічних хвороб тварину прооперували, однак хірургічне втручання він не пережив. Аби з'ясувати причину загибелі, фахівці реабілітаційного центру "Синевир" провели розтин тварини.

Пластикова пляшка, дерев’яні предмети, небезпечні кількаметрові гельмінти – це лише неповний перелік того, що знайшли у шлунку ведмедя,

– повідомив Мальований.

Крім того, спеціалісти виявили набряк легень та збільшені у розмірах внутрішні органи.

Що спричинило смерть тварини

Глава Держекоінспекції зазначив, що причинами смерті ведмедя Юри стали неналежне утримання тварини, надмірна вага, новоутворення на очах.

"І це зовсім не дивно, враховуючи її невідповідне харчування у пансіонаті ("Байка" – 24 канал): власник годував Юру солодощами та газованими напоями", – уточнив Мальований.

Крім того, тварина перебувала в тісному вольєрі, який не давав їй можливості рухатися, яка дуже важлива для ведмедів.

Людей просять повідомляти про порушення прав диких тварин

До реабілітаційного центру ведмедя Юру забрали 12 квітня 2021 року з готелю "Байка" у Косові. Там він у жахливих умовах прожив 14 років.

Наразі тисячі тварин по всі Україні, які перебувають у приватних власників, не мають належних умов утримання та адекватного догляду. У результаті тварини, серед яких і рідкісні, гинуть у жахливих умовах.

Мальований звернувся до українців: якщо ви стали свідком порушення прав диких тварин, повідомляйте Держекоінспекцію. Це звернення стане підставою для проведення позапланової перевірки, під час якої можуть ухвалити рішення про вилучення тварини.

Штраф за порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах становить всього 510 – 1 700 гривень.