На Закарпатті прикордонник збив хлопчика на велосипеді: дитина загинула
Джерело:"Суспільне"
У селищі Великий Березний у ДТП загинув 12-річний хлопчик. У нього на авто в'їхав прикордонник.
Аварія сталася ввечері 17 липня, близько 21:30. На жаль, 12-річний хлопчик загинув на місці.
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Авто керував прикордонник
Обставини аварії з'ясовують слідчі управління Державного бюро розслідувань. За кермом авто, яке збило 12-річного хлопчика, був прикордонник із Закарпаття.
Автомобіль "Шкода", за кермом якого перебував працівник державної прикордонної служби, допустив зіткнення з велосипедистом. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці,
– прессекретарка територіального управління ДБР Тетяна Муравель.
Водія освідчили: він був за кермом тверезим. За фактом ДТП, що спричинила смерть дитини, відкрили провадження. У справі триває слідство. Водію загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нещодавні трагічні ДТП із дітьми
- За останні декілька днів сталося декілька резонансних аварій, у яких загинули діти.
- Так, 18 липня на Волині авто, в якому перебували 12 людей, врізалося у дерево. У машині були 5 дорослих і 7 дітей. Одна дівчинка загинула на місці.
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- Ввечері 19 липня біля Львова трапилася потрійна ДТП. Один з водіїв вирішив піти на обгін у недозволеному місці. Він зіткнувся з вантажівкою, яка у своєю чергу від удару вилетіла на узбіччя і вдарила зустрічне авто. У ньому їхали троє дітей, одна з яких – 2-річна дівчинка, загинула.