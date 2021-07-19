На Закарпатті прикордонник збив хлопчика на велосипеді: дитина загинула

У селищі Великий Березний у ДТП загинув 12-річний хлопчик. У нього на авто в'їхав прикордонник.

Аварія сталася ввечері 17 липня, близько 21:30. На жаль, 12-річний хлопчик загинув на місці.

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Авто керував прикордонник

Обставини аварії з'ясовують слідчі управління Державного бюро розслідувань. За кермом авто, яке збило 12-річного хлопчика, був прикордонник із Закарпаття.

Автомобіль "Шкода", за кермом якого перебував працівник державної прикордонної служби, допустив зіткнення з велосипедистом. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці,

– прессекретарка територіального управління ДБР Тетяна Муравель.

Водія освідчили: він був за кермом тверезим. За фактом ДТП, що спричинила смерть дитини, відкрили провадження. У справі триває слідство. Водію загрожує до 10 років позбавлення волі.

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