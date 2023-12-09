Увірвалися на територію і провели рейд: комплекс "Косино" на Закарпатті поскаржився на ТЦК

В оздоровчому комплексі "Термальні води Косино" десятки людей у військовій формі увірвалися на територію закладу й провели рейд. Відвідувачів вигнали на вулицю, погрожуючи зброєю, а кількох працівників комплексу вивезли у невідомому напрямку.

Про інцидент повідомили у пресслужбі оздоровчого комплексу. Там також опублікували кадри, як усе відбувалося.

До теми На Закарпатті запровадили перевірку документів: кого це стосуватиметься

"Погрожували автоматами й побили адвоката"

Як повідомили у пресслужбі комплексу, рейд відбувся 7 грудня 2023 року близько о 12:30. На територію "Термальні води Косино" зайшло кілька десятків осіб у військовій формі, а також представники поліції.

У комплексі заявили, що військові почали погрожувати автоматами й вигнали усіх відвідувачів на вулицю. Цікаво, що до того, як зайти на територію комплексу, чоловіки у військовій формі поклали на дорогу річ, яка схожа на поліційні шипи – смуги з шипами, які застосовують для зупинки автомобіля.

Погрожуючи автоматами жінкам-працівницям комплексу, без жодних документів увірвались на приватну територію. Під дулами автоматів вигнали на вулицю із саун і процедурних кабінетів всіх відвідувачів, у тому числі дітей, жінок та людей похилого віку. У відповідь на прохання директора комплексу пред'явити посвідчення та відповідні документи до нього було застосовано фізичну силу,

– мовиться у повідомленні.

Рейд в оздоровчому комплексі Закарпаття: дивіться відео

"Термальні води Косино" заявляють, що організатором рейду нібито є очільник Закарпатського ОТЦК Андрій Савчук та очільник Ужгородського РТЦК Ігор Тищук. Ба більше, у мережі стверджують, що представники ТЦК побили адвоката комплексу, коли той почав фіксувати на мобільний телефон дії військових.

У комплексі також додали, що повісток нікому не вручали. Втім, військові забрали двох співробітників "Термальних вод Косино", посадили у свій автобус і відвезли у невідомому напрямку.

Через рейд, який провели на території оздоровчого комплексу, адміністрація подала заяви до поліції, СБУ та ДБР. Також комплекс додав докази – відео з камер спостереження, які зафіксували порушення. Як повідомили у пресслужбі закладу, заяви подавали за статтями про перевищення службових повноважень, нанесення тілесних ушкоджень та викрадення людей.

У поліції Закарпаття в коментарі 24 Каналу підтвердили, що дійсно отримали заяву від оздоровчого комплексу "Термальні води Косино" та зареєстрували.

У ТЦК Закарпаття прокоментували вручення повісток

Редакціятакож намагається отримати коментарі від СБУ та ДБР щодо цього інциденту.

Днями у мережі ширилися відео, як представники ТЦК проводили рейди у спортзалах Закарпаття й вручали повістки військовозобов'язаним. Це викликало обурення у мережі, втім у ТЦК пояснили свої дії.

Як мовиться у повідомленні пресслужби, що такі дії регулюються Законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та іншим суміжним законодавством.

На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б'ють ворога,

– наголосили у ТЦК.

Крім того, там додали, що вручення повістки не означає, що призовника відразу відправлять на фронт. Спочатку уточнюються всі дані, відправляють на проходження військово-лікарської комісії й лише після цього, за умови, що людина придатна до проходження військової служби, видається мобілізаційне розпорядження.