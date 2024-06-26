Вийшли на прогулянку й не повернулися: на Закарпатті в озері потонули двоє хлопчиків

В Закарпатській області в озері потонули двоє дітей – хлопчики 8 і 9 років. Діти вийшли на прогулянку, але з неї так і не повернулися.

Трагедія сталася в селі Нове Давидково 25 червня. Тіла дітей знайшли лише сьогодні зранку.

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На Закарпатті потонули діти

Як повідомили рятувальники, вдень 25 червня 8-річний хлопчик разом зі своїм 9-річним другом пішли на прогулянку, але додому так і не повернулися. Близько о 22:00 до поліції звернулася жителька села Ключарки й повідомила про зникнення дітей.

Правоохоронці відразу почали пошуки дітей. До операції також залучили кінологів з собаками, а згодом і гірських рятувальників та фахівців місцевого пожежно-рятувального підрозділу.

Під час обстеження території імовірного зникнення хлопчиків, однією з пошукових груп було знайдено їх речі на березі озера у селі Нове Давидково. Після цього до пошуку залучили водолазів. Зранку 26 червня рятувальники виявили тіла дітей.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих дітей. Світла пам'ять.

У ДСНС наголосили, що від початку червня це вже четвертий випадок утоплення неповнолітніх і п'ята смерть дитини на воді з початку року. Через це рятувальники нагадують батькам, що діти повинні купатися виключно під наглядом дорослих та знати правила поведінки на воді.