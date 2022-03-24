На Закарпатті виявили відставного полковника Росії: він розкритикував Путіна і спалив свою форму

На Закарпатті працівники Державного бюро розслідування встановили місце перебування громадянина Росії – полковника Міністерство внутрішніх справ РФ у відставці.

У ході розслідування встановлено, що чоловік наприкінці 2021 року переїхав для на постійне проживання до України.

Читайте також США ввели нові санкції проти Росії: під них потрапив оборонно промисловий комплекс

На Закарпатті виявили відставного полковника Росії

Враховуючи війну, яку розгорнула Росія проти України, усі громадяни країни-агресорки, зокрема колишні співробітники держорганів, викликають неабияке занепокоєння. Так, під час обшуку у підозрюваного виявили поліцейську форму та посвідчення працівника МВС, георгієвські стрічки, відзнаки та грамоти офіційних органів Росії.

Утім, за результатами процесуальних дій правоохоронці пересвідчились у відсутності доказів щодо його причетності до протиправної діяльності на шкоду Україні. Натомість він висловив свою категоричну позицію щодо незгоди з рішенням Володимира Путіна про початок вторгнення російських військ в Україну.

Згодом чоловік публічно відмовився від громадянства держави-агресора і спалив свою форму та документи, видані в Росії.

У Херсоні вивісили український прапор: дивіться відео