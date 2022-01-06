Через зливи річка вийшла з берегів: на Закарпатті затопило село – фото та відео наслідків негоди

У Закарпатській області на початку січня вирувала потужна негода. Внаслідок сильних дощів і злив підтоплено близько двох сотень домогосподарств у різних районах.

Найбільше постраждало від стихії село Великі Ком'яти, а біля Виноградова спостерігається стрімке підняття води. Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники 6 січня намагаються ліквідувати наслідки негоди, зокрема відкачують рідину з будівель, розбирають завали та звільняють автошляхи місцевого й обласного значення для проїзду.

Сильні дощі спровокували підняття води та вихід річки Тиса на заплаву поблизу села Великі Ком'яти Берегівського району, що призвело до підтоплення 205 гектарів сільськогосподарських угідь,

– зазначили у ДСНС.

Окрім цього, річка вийшла з берегів біля міста Виноградів у Берегівському районі, і рівень підняття води досягає вже позначки в 4 метри. У мережі оприлюднили відеозапис стихійного лиха.



Своєю чергою видання "Голос Карпат" пише, що річка Боржава біля села Великі Ком'яти вийшла з берегів, і ситуація в населеному пункті критична. Вода у річці підіймається стрімкими темпами.

Місцеві мешканці розповідають, що у селі залило близько 5 – 6 будинків і пару сотень дворів.

Наразі даних про жертв внаслідок підтоплень на Закарпатті немає. Проте 5 січня в Рахівському районі зник підліток, який з другом їхав на підводі, але її змило водою в річку. Один з хлопців тоді зміг вибратися, а другого зараз шукають.

На Закарпатті затопило декілька сотень дворів: дивіться відео





На Закарпатті затопили сотні дворів / Фото ДСНС