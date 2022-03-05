На Закарпатті затримали 14 військовозобов’язаних, які намагалися втекти за кордон: фото
На Закарпатті прикордонники виявили 14 чоловіків призовного віку, які намагалися втекти за румунський кордон. Усіх затримали та передали представникам Нацполіції України.
Чоловіків, які ухиляються від призову, затримали 4 березня військовослужбовці прикордонних підрозділів "Яблунівка", "Хижа" і "Солотвино" поблизу кордону з Румунією.
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У ДПСУ пояснили, що під час патрулювання державного кордону наряди затримали:
- Шістьох чоловіків з різних куточків України: Києва, Харкова, Житомира, Івано-Франківська, Кропивницького та Закарпаття.
- Іншу групу з п’яти чоловіків призовного віку прикордонники спільно з поліцейськими затримали на околиці міста Тячів. Усіх їх везли до кордону автомобілями мешканці Нижньої Апші.
- Ще трьох чоловіків, мешканців Херсону та Києва, викрили вже сьогодні на ділянках "Яблунівка" та "Тячів".
Усіх 14 чоловіків затримали в адміністративному порядку за статтею № 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та передали поліції.
Нагадаємо, що на період дії правового режиму воєнного стану чоловіки – громадяни України, віком від 18 до 60 років, окрім визначених винятків, – не можуть їхати за кордон.
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