На Закарпатті затримали 14 військовозобов’язаних, які намагалися втекти за кордон: фото

На Закарпатті прикордонники виявили 14 чоловіків призовного віку, які намагалися втекти за румунський кордон. Усіх затримали та передали представникам Нацполіції України.

Чоловіків, які ухиляються від призову, затримали 4 березня військовослужбовці прикордонних підрозділів "Яблунівка", "Хижа" і "Солотвино" поблизу кордону з Румунією.

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У ДПСУ пояснили, що під час патрулювання державного кордону наряди затримали:

Шістьох чоловіків з різних куточків України: Києва, Харкова, Житомира, Івано-Франківська, Кропивницького та Закарпаття.

Іншу групу з п’яти чоловіків призовного віку прикордонники спільно з поліцейськими затримали на околиці міста Тячів. Усіх їх везли до кордону автомобілями мешканці Нижньої Апші.

Ще трьох чоловіків, мешканців Херсону та Києва, викрили вже сьогодні на ділянках "Яблунівка" та "Тячів".

Усіх 14 чоловіків затримали в адміністративному порядку за статтею № 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та передали поліції.



Нагадаємо, що на період дії правового режиму воєнного стану чоловіки – громадяни України, віком від 18 до 60 років, окрім визначених винятків, – не можуть їхати за кордон.





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