На Закарпатті затримали авто з українцями, які перевозили десятьох іноземців
Джерело:Держприкордонслужба
Четверо українців намагалися перевезти групу незаконних мігрантів через державний кордон. Правоохоронці спіймали їх на гарячому.
Автомобіль Volkswagen зупинили на околиці села Великі Лази, що у Закарпатській області. Всередині перебували 4 українців та 10 іноземців, за попередньою інформацією – громадян Бангладеш.
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Порушників очікує покарання
Іноземці мали намір потрапити до країн Євросоюзу за допомогою українців. Наразі тривають оперативні заходи. Правоохоронці вбачають у діях вихідців з Бангладеш ознаки правопорушення за статтею про спробу незаконного перетинання державного кордону України. Це карається штрафом або адміністративним арештом. Натомість громадянам нашої країни "світить" стаття про незаконне переправлення осіб через кордон.
Українці перевозили мігрантів в автомобілі: затримали дивіться відео
Інші інциденти з нелегальними мігрантами
- Напередодні у Польщі затримали 2 українців та німця, які допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон. Автомобіль, в якому вони їхали, відбуксували на стоянку речових доказів. Сталося це у селі Боратинець-Ляцки.
- Раніше українські прикордонники затримали 6 біженців з Туреччини. Вони називались "блогерами" й стверджували, що нібито хочуть провести зйомки в прикордонні. Та згодом все ж зізнались, що прямували у Німеччини.