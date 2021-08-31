На Закарпатті затримали чоловіка, який постачав зброю в область

Правоохоронці затримали організатора каналу з постачання зброї на Закарпаття. Наразі чоловіка помістили у СІЗО.

Чоловіка спіймали з цілим арсеналом

Організатора каналу правоохоронці затримали під час спецоперації. Чоловіка спіймали у Мукачеві, коли він намагався збути цілий арсенал.

До теми У Києві патрульні випадково затримали чоловіка з гранатою, який перебував у розшуку

Що було у зловмисника

2 пістолети Glock,

22 штик-ножі,

приціл нічного бачення,

14 гранат із запалами до них.

Правоохоронцям вдалося запобігати використанню великої кількості зброї у злочинних цілях,

– заявили у МВС.

Окрім цього, поліцейські задокументували ще один факт збуту автомата АК-47 та двох гранат РГД-5. Всі речові докази слідчі вилучили та скерували експерту для дослідження.



На Закарпатті затримали організатора каналу зі збуту зброї

Що загрожує підозрюваному

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Організатора каналу затримали та помістили у СІЗО

Найближчим часом слідчі повідомлять зловмиснику про підозру, після чого звертатимуться до суду з клопотанням про тримання його під вартою. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.