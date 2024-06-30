За 200 метрів до кордону з Угорщиною: на Закарпатті затримали бус з 17 чоловіками

У Закарпатській області затримали мікроавтобус. 17 чоловіків з різних областей намагалися незаконно виїхати до Угорщини.

Транспортний засіб зупинили за 200 метрів до кордону. З'ясувалося, що пасажири заплатили за таку "подорож" від 3 до 12 тисяч доларів.

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Біля кордону з Угорщиною затримали мікроавтобус з 17 чоловіками

У Державній прикордонній службі зауважили, це був "невдалий пригодницький тур".

За 200 метрів до кордону прикордонники зупинили мікроавтобус, в якому перебували 17 чоловіків з різних областей України,

– розповіли в ДПСУ.

Також додали, що пасажири мікроавтобуса намагалися незаконно виїхати за кордон, сплативши за це від 3 до 12 тисяч доларів.

Для складання адмінпротоколів затриманих уже доставили до прикордонного підрозділу. Наразі встановлюють коло всіх причетних.

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На Закарпатті затримали мікроавтобус з чоловіками: дивіться відео