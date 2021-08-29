На Закарпатті зіткнулись 2 легковики: 6-річну дитину забрали до лікарні

Аварія сталась у селі Великий Бичків ввечері 28 серпня. З'ясували, що 41-річний водій "ВАЗ-2107" хотів розвернутись у невстановленому місці.

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Тоді він зіткнувся з автомобілем, яким керував 18-річний односелець. Останній їхав позаду "ВАЗу" у попутному напрямку".

У результаті водія автомобіля "ВАЗ" та 6-річного пасажира госпіталізували до Рахівської районної лікарні. На жаль, 41-річний чоловік помер у реанімації. Дитину після медобстеження забрали додому.

Інший водій не постраждав. Медики встановили, що за кермом чоловік перебував тверезий.



Розбитий легковик / Фото поліції Закарпаття

Триває досудове розслідування. Автомобілі перебувають на арештмайданчику. Правоохоронці відкрили справу через порушення правил дорожнього руху.

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