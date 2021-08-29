На Закарпатті зіткнулись 2 легковики: 6-річну дитину забрали до лікарні
Джерело:поліція Закарпаття
У Рахівському районі Закарпатської області сталася ДТП за участі легковиків "Audi" та "ВАЗ". В одній машині перебував 6-річний хлопчик.
Аварія сталась у селі Великий Бичків ввечері 28 серпня. З'ясували, що 41-річний водій "ВАЗ-2107" хотів розвернутись у невстановленому місці.
Читайте також Поблизу Львова зіштовхнулися 4 автомобілі: загинула дитина
Тоді він зіткнувся з автомобілем, яким керував 18-річний односелець. Останній їхав позаду "ВАЗу" у попутному напрямку".
Що з фігурантами ДТП
У результаті водія автомобіля "ВАЗ" та 6-річного пасажира госпіталізували до Рахівської районної лікарні. На жаль, 41-річний чоловік помер у реанімації. Дитину після медобстеження забрали додому.
Інший водій не постраждав. Медики встановили, що за кермом чоловік перебував тверезий.
Розбитий легковик / Фото поліції Закарпаття
Триває досудове розслідування. Автомобілі перебувають на арештмайданчику. Правоохоронці відкрили справу через порушення правил дорожнього руху.
Останні ДТП в Україні
- У селі Потоки, що на Київщині, 26 серпня сталась страшна ДТП. Audi влетів у фуру. Легковик розтрощило. Важливо, що у ньому їхала родина з малолітніми дітьми – всі потрапили у лікарню.
- На трасі Одеса – Миколаїв вантажівка в'їхала в авто поліцейських. Травмувались 3 правоохоронців. Їх відвезли до лікарні. ЗМІ писали, що поліцейські тоді саме перевозили підозрюваного з СІЗО до суду.
- На 50 кілометрі траси Мар'янське – Берислав біля Херсону зіштовхнулись 2 легковики. Від удару авто з'їхали в кювет. Загинула 40-річна пасажирка, постраждали ще водій та дві пенсіонерки.