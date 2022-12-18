На Закарпатті через лавину на будинки "посипалась" гора: шокуюче відео

У горах Закарпаття зійшла лавина. Однак це супроводжувалось падінням гірської маси та каміння, що спричинило лихо.

Відео гірської стихії оприлюднили в мережі, передає 24 канал. У коментарях люди підтверджують, що таке дійсно було 17 грудня у Нересницькій громаді Тячівського району.

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Пошкоджені будинки

Лавина з каміння полетіла прямо на житлові будинки. Очевидці розповідають, що вони зазнали пошкоджень. Однак невідомо, яка кількість.

Також місцеві розповідають, нібито ніхто з людей не постраждав.

У Карпатах "валиться" гора: відео

Сніголавинна небезпека

Напередодні у ДСНС попереджали про значну сніголавинну небезпеку третього рівня. Зазначали, що небезпека могла бути цими вихідними на високогір'ї східної частини Закарпатської області. Тому рятувальники просили людей не йти в цей період в гори.

Крім того, через сильні опади цього тижня в Закарпатській області зріс рівень води в річках. Деякі населені пункти були підтоплені.