На Закарпатті зійшли 2 селеві потоки, підтопило низку будівель

У Закарпатській області піднялися ґрунтові води, що призвело до затоплення садиб. Там також зійшли 2 селеві потоки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про наслідки негоди у Закарпатській області, зокрема про підтоплення.

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На Закарпатті затопило садиби

У Закарпатській області внаслідок підняття ґрунтових вод затопило низку садиб. У Рахівському, Тячівському та Хустському районах підтоплені

7 підвальних приміщень,

6 житлових будинків,

21 домогосподарство.

Для відкачування води залучали техніку місцевих пожежно-рятувальних підрозділів.

Сходження селевих потоків

У ніч на 5 січня селеві потоки зійшли

на дорогу регіонального значення Р21 у селі Нижній Швидкий Хустського району,

автошлях національного значення Н09 у місті Рахів.

Над розчищенням дорожнього полотна від земляних мас та каміння працювала техніка фірми, яка обслуговує ці відрізки доріг,

– уточнили у ДСНС.

Наразі рух транспорту там відновили.

Селеві потоки – це короткочасні гірські потоки, які складаються із суміші води та великої кількості твердого матеріалу. Вони виникають унаслідок дощів, інтенсивного розтавання снігу та льоду, завалів і гребель у долинах, де наявні великі запаси розсипчасто уламкового матеріалу.

На Закарпатті підтопило низку садиб: Фото ДСНС

Рівень води на річках Закарпаття підвищуватиметься

В Укргідрометцентрі попереджають, що 5 січня внаслідок добігання води з верхів'їв, у нижніх течіях річок Закарпатської області та на Тисі продовжуватимуться підвищення рівнів води на 0,5 – 1,0 метра над рівнями станом на 8:00 5 січня.

Також очікують подальше затоплення заплави річок Тиса біля постів Тячів і Хуст, Ріка – Хуст, Тересва – Нересниця, Боржава – Верхні Ремети, Латориця – Мукачево, Шопурка – Кобилецька Поляна.

Через це на Закарпатті оголосили II рівень небезпеки – помаранчевий.

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