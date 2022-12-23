На Закарпатті кілька днів шукають підлітка, який зник під час сплаву по річці

На Закарпатті рятувальники вже кілька днів шукають 17-річного хлопця. Він зник під час сплаву по річці Тиса.

Юнаки впали у гірську ріку

Хлопець зник ще 20 грудня. Правоохоронці звернулися до рятувальників 21 грудня.

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До пошуків юнака залучили водолазно-рятувальне відділення з Хуста.

Відомо, що зниклий хлопець впав у воду. У цей день він разом з другом плавав гірською річкою на саморобному плавзасобі неподалік від селища Вишково Хустського району. Однак в один момент щось пішло не так і юнаки опинились у Тисі. Одному з них пощастило і він вибрався на берег, а от його товариш зник.

Рятувальники обстежили русло річки на відстані близько 2 кілометрів вниз по течії, але хлопця не знайшли. Пошукові роботи станом на 23 грудня тривають,

– наголосили в ДСНС.



Зниклого хлопця шукають у Тисі / Фото ДСНС

На Харківщині 7-річного хлопчика шукали 3 дні

Схожий інцидент трапився у селі Крутоярівка Красноградського району у Харківській області. 7-річного Германа Щербину шукали 3 дні. До пошуків дитини залучили майже пів тисячі поліцейських, а також місцевих мешканців та волонтерів.

На жаль, 7 грудня Германа знайшли мертвим. Відомо, що він потонув в озері.